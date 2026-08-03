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Digitoo: První investor nám poslal 10 milionů Kč na podání ruky

Komerční sdělení

Komerční sdělení

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Než firma Digitoo, která dosud od investorů získala přes 105 milionů korun, začala automatizovat účetní a schvalovací procesy pro značky jako Alza nebo Under Armour, stála na startu s jedním notebookem, hrstkou programátorů pracujících po kavárnách a jednou odvážnou investorskou sázkou.

Žena mezi jedním procentem

Digitoo patří do skupiny, která je v technologickém světě stále raritou – mezi firmy, jejichž jediným zakladatelem a zároveň výkonnou ředitelkou je žena, najdeme necelé jedno procento. V odvětví, kde investoři i klienti ještě donedávna automaticky očekávali za stolem muže v obleku, si Karin razila cestu opačně: nejdřív jako účetní, která si všimla, kolik zbytečné manuální práce firmy denně zvládají, a až pak jako zakladatelka, která se rozhodla tento problém vyřešit sama.

Od ručního vytěžování dat k plné automatizaci pro korporace

Digitoo nezačínalo jako velká vize o miliardovém byznysu. Vznikla z frustrace nad tím, že týmy tráví hodiny přepisováním faktur mezi systémy – práce, kterou nikdo nedělá rád a která nikam neposouvá. Prvotní produkt běžel na serveru za pár set korun měsíčně, prvními klienty byly menší a střední firmy a tým tvořili lidé, kteří měsíce pracovali bez výplaty jen proto, že věřili v myšlenku.

Z původně jednoduchého nástroje na vytěžování dat z faktur se postupně stala komplexní automatizační platforma. K jejímu rozvoji přispěly také investice v celkové výši až 105 milionů korun a důvěra investorů, mezi nimiž jsou Kaya VC, Reflex Capital založený miliardářem Ondřejem Frycem nebo Ivan Fučík. Právě Fučík jako majitel účetní firmy brzy rozpoznal potenciál řešení Digitoo a investoval do něj prvních 10 milionů korun. Jeho důvěra v projekt a tým byla natolik silná, že investice vznikla prakticky na podání ruky.

Tam, kde dřív firma Digitoo pomáhala nahradit ruční přepisování dokumentů, dnes řeší celé procesy od příjmu dokladu přes schvalování až po platbu – a to už v měřítku, které zvládne obsluhovat i velké korporátní klienty s komplexními interními systémy.

Mezi klienty dnes najdeme jména, která takový posun jasně dokládají – Alzu nebo Under Armour. Přechod od drobných a středních firem k enterprise klientům přitom nebyl samozřejmostí: korporátní prostředí znamená jiné nároky na bezpečnost, integrace i objem zpracovávaných dat. Firma musela dokázat, že totéž, co fungovalo pro desítky menších klientů, obstojí i v prostředí, kde chyba v procesu stojí řádově víc.

Důležitým potvrzením této připravenosti byla i úspěšná bezpečnostní prověrka ze strany BDO – společnosti, která se následně stala nejen zákazníkem Digitoo, ale také jeho partnerem.

Zlom nastal, když se Alza.cz rohodla s Digitoo spolupracovat a přejít od konkurenčního řešení, nyní jsou spolu již třetím rokem.

Ing. Lenka Vlková - Integration Manager, Ing. Sandra Pilbauerová – AI Product Owner, Ing. Vojtěch Ešner - CTO, Juraj Weszter – Hlavní desinger

Růst, který si vyžádal rozdělení vedení

S rostoucí firmou přišel i moment, který zažije málokterý zakladatel bez určité dávky nostalgie – bod, kdy jeden člověk už nemůže držet všechny nitky v ruce. Karin Fuentesová, která na začátku dělala prakticky všechno sama, nebyla dost – musela vedení postupně předat a rozdělit mezi klíčové lidi z týmu. V Digitoo tak vznikla rada starších, která o klíčových věcech rozhoduje společně.

Nešlo přitom o cizí posily zvenčí, ale o lidi, kteří byli u zrodu firmy od úplného začátku – ty, kteří souhlasili pracovat bez výplaty, věřili myšlence dřív, než existovaly jakékoli výsledky, a s firmou prošli všemi fázemi růstu. Právě jim dnes patří klíčové oblasti vedení firmy.

Za sedm let od založení se Digitoo posunulo od jednoduchého nástroje na vytěžování dat k platformě, která zvládá kompletní proces zpracování faktur – od příjmu dokladu přes vytěžení dat, víceúrovňové schvalování až po zaúčtování a propojení s ERP systémy jako SAP, MS Business central až po menší jako Helios nebo Pohoda. Přesnost čtení dokladů se dostala přes 97 procent a firma prošla i akcelerátorem SAP.iO Foundry Paris, který jí otevřel užší spolupráci přímo s SAP ekosystémem. Mezi klienty dnes najdeme firmy různé velikosti – od menších účetních týmů po korporátní hráče jako Alza, Slevomat, Europ Assistance nebo Under Armour. Od svého vzniku firma zpracovala několik milionů dokumentů, získala přes 8 tis. zákazníků a letos se také dostala do profitability.

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