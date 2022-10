Dětem předávejte hodnoty, ne funkce

Kromě lektorování kurzů nástupnictví sám aktivně působíte v rodinné firmě. Jak své děti vychováváte k tomu, aby chtěly v rodinném podnikání jednou pokračovat?

V rodinných firmách se propojují tři oblasti: rodiny, vlastnictví a podnikání. Děti mám malé, tak se nyní zaměřuji nejvíce na ten první kruh, kruh rodiny. Snažím se jim předat naše hodnoty a sleduji, jak se přirozeně přelévají i do těch zbývajících kruhů. Jde o to snažit se děti vychovávat k hodnotám, zodpovědnému vlastnictví a zároveň jim nechat svobodu v tom, jak se do rodinné firmy zapojí. Často děláme tu chybu, že děti vychováváme k tomu, aby jednou dělaly to, co my dnes. Jenže i tady platí že naše děti čekají pracovní výzvy, které dnes neexistují.

Jak se s nástupnictvím v rodinných firmách potýkají české rodinné firmy?

Příliš se v tomto ohledu neliší od celosvětových statistik, podle kterých předání firmy další generaci zvládne asi třetina rodinných firem. Obecně lze říct, že téma nástupnictví ale většina firem podceňuje a odsunuje na druhou kolej, protože to bývá téma konfliktní a může poškodit vztahy nejen ve firmě, ale i v rodině.

Jakou strategii při předávání firmy dětem zvolit? Měly by do ní nastoupit hned po škole, nebo nejdřív získat zkušenosti jinde?

Vždy záleží na okolnostech. Spíše se doporučuje, aby děti získaly zkušenost i mimo rodinnou firmu. Ale zároveň by měly myslet na to, jak je to jednou obohatí v jejich rodinné firmě. Mentálně ji nemohou ztratit z dohledu a nemělo by to být na příliš dlouhou dobu, protože jinak se může stát, že se příliš vzdálí a jejich způsob života pak již neumožní, aby se vrátily zpět. Nezapomínejme na to, že i čas strávený ve firmě bok po boku předchozí generace je velmi cennou zkušeností.

Občas se stane, že děti mají se svými podnikajícími rodiči velmi dobré vztahy, ale rodinnou firmu prostě převzít nechtějí. Jak mají nástupnictví v rodinné firmě řešit?

V této situaci se poměrně často nachází i účastníci našich kurzů. Je překvapivé, jak málo z nich se se svými dětmi baví o jejich budoucnosti. Velmi často jsou všechny jejich plány založeny na představách a přáních. Pokud k cíli a pocitu naplnění jejich dětí vede cesta pouze přes kariéru v korporaci, nemá smysl je do rodinného podnikání lákat. Řešit to lze jedině vzděláváním se o tom, co rodinné podnikání je a jaké výhody a nevýhody s sebou nese. Podnikající rodiny se opravdu nacházejí ve velmi specifické situaci, a to si musí uvědomit i ti, kdo se do takové rodiny přivdají či přižení. I tyto nové členy je třeba vzdělávat a připravit je na témata, jako je pojetí spravedlnosti, konflikty, pocit zodpovědnosti.

Jak rodinné firmy v tomto ohledu vzděláváte?

Na VŠE nabízíme specializované kurzy pro majitele a nástupce z českých rodinných firem. Zaprvé základní kurz Budujeme rodinnou firmu pro příštích 100 let, kde řešíme především otázku nástupnictví a mezigeneračního předávání podniku. Dále navazující kurz Rodinná rada. Cílem této instituce je řídit vztah rodiny k rodinné firmě s cílem, aby rodina i její podnikání úspěšně bok po boku mohly společně fungovat a vzájemně se posilovat. Tyto kurzy jsou úžasnou příležitostí, kde předávám své znalosti a zkušenosti, ale zároveň mě velmi obohacují setkání s účastníky, tedy dalšími členy podnikajících rodin.

