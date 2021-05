Den dětí je již za rohem. Připravte jim den plný zábavy

Kulturních akcí na den dětí příliš nebude, ale vaše zahrada se může v jednu takovou proměnit.

Nemusí se však jednat o nic složitého. Bohatě si vystačíte s nafukovacími balónky, spoustou dobrého domácího a zdravého jídla a vhodným programem plný zábavy. Pověstnou třešničku na dortu vaší akci poté dodají párty řetězy Retlux, se kterými vykouzlíte atmosféru jako z pohádky. A nebo také z hororu. Záleží jenom na vás, jestli na vaši zahradu zavítají princezny a princové, kteří se utkají s tatínkem v podobě draka, nebo duchové a strašidla, protože jim Halloween kvůli pandemii nevyšel podle představ. A když se setmí, tak hry začínají nabývat na intenzitě a nikomu se nechce domů, natožpak oslavu ukočit.



A jak prodoužit party do večerních hodin?

Přípravu nesmíte podcenit. Rozhlédněte se okolo sebe a určete místo, kde si děti nejvíce hrají. Ať je to domeček, strom či pergola nebo stůl, ze kterého připravíme pevnost. Žádné pochybnosti o tom, že děti nebudou vidět na své hry. Využijte jasné a příjemné světlo party řetězů Retlux a připravíte pro děti neobvyklá místa na hraní.

U pergoly a domku je to jasné, řetězy můžete umístit na dřevo venkovní sešívačkou nebo obyčejnými hřebíčky. Pokud nechcete využívat jako podklad dřevo, tak jednoduše party řetěz omotejte nebo položte na trám. Chcete vytvořit dětem tajemný strom plný barev, který háže barevné kužely světel a stínohru? Máte možnost vést začátek světelného řetězu po kmeni a dál po větvích vykouzlit pohádkovou atmosféru. I se stolem to bude jednoduché. Tady máte několik možností. Buď stočíte party řetěz Retlux do klubíčka a necháte ležet na stole, kde si děti hrají, nebo vytvoříte podél desky stolu závěs z bezpečných žárovek. Navíc instalace je velice snadná, stejně tak jejich obsluha. Tu můžete svěřit i dětem, protože řetěz RETLUX je nízkonapěťový, a tudíž maximálně bezpečný.

Řetězy se nezaleknou ani zdánlivě nekonečné zahrady, můžete je totiž spojit až po třech a vytvořit tak až 15 m dlouhou zářící šňůru. Bílé i pestrobarevné řetězy RETLUX se pyšní odolnými, silikonem potaženými vodiči, díky kterým je možné osvětlit jakékoliv místo na vaší zahradě. Atmosféru pak řetěz kromě svého svitu dokreslí také automatickým zapnutím, které umožňuje integrovaný časovač. Řetěz se zkrátka o všechno postará a na vašich bedrech tak zůstane jen příjemná povinnost, pořádně si užít večer s dětmi a oslavit jejich svátek.



Co dokáže světlo

Oslavu si párty řetězy Retlux zpříjemní nejenom děti, ale i dospělí. Ať už použijete barevnou nebo bílou variantu, vždy prosvítíte vaši oslavu příjemným světlem, díky kterému nejenom uvidíte dobře večer na jídelní stůl, ale i na usměvavé tváře vašich blízkých, protože o tom hlavně rodinná setkání jsou.

Více na www.retlux.cz

RGL 109 (barevná varianta) a RGL 110 (bílá varianta) jsou k dostání za 699 Kč např. na Mall.cz.