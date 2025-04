Darujte naději: Velikonoční beránek, který mění životy v Etiopii

Přečtěte si příběhy žen a rodin, kterým váš dar z charitativního e-shopu CARE přinese jídlo, důstojnost a nový začátek.

Debese: „Teď už se nemusím ptát, co smím.“

Debese se stará o osm hladových krků. Její malé políčko s kukuřicí, zelím a tradičním etiopským „falešným banánem“ insetem sotva stačí k obživě. Půda je vyčerpaná a nejistota ohledně budoucnosti tížila celou rodinu. Díky programu CARE získala Debese dvě ovce a prošla školením v chovu. To pro ni znamenalo mnohem víc než jen jídlo na stole. „Ty ovce jsou moje. A poprvé v životě rozhoduji o tom, co bude dál,“ říká s hrdostí. A co je nejlepší? Jakmile se její stádo rozroste, daruje jehňátko další ženě ve vesnici, čímž se pomoc šíří dál.

Dorite: Sedmdesátka není důvod přestat snít

Sedmdesátiletá Dorite Belete je důkazem, že věk je pouze číslo. I v pokročilém věku se s nadšením zapojila do programu WE-RISE, kde se naučila základy chovu ovcí a dostala svůj vlastní chovný pár. „Chci z nich vybudovat malý chov. A až se narodí jehňátka, pošlu je dál,“ plánuje s jiskrou v oku. Jejím cílem je být samostatná a soběstačná co nejdéle.

Desta a Hana: „Teď jsme zdravější a šťastnější.“

Desta Seba a Hana Eliyas žijí se čtyřmi dětmi v malé domácnosti s jedním hektarem půdy. Pěstují inset, kukuřici, fazole, banány a kávu a chovají několik zvířat. Změna klimatu a nepravidelné deště jim však roky ničily úrodu. „Když děti nemají co jíst, hubnou, blednou a nechodí do školy,“ svěřuje se Hana. Díky programu GRAD začali Desta a Hana spořit, získali přístup k výživovým školením a půjčkám a naučili se efektivněji chovat zvířata. „Poprvé v životě máme úspory. Můžeme si dovolit mýdlo, sůl, dětskou výživu. A naše rodina je zdravější a šťastnější.“

Šestiletý Bereket a jeho kudrnatý zvířecí kamarád

Malý Bereket by o svém malém beránku dokázal vyprávět hodiny. Toto zvíře je doslova živitelem jeho rodiny. Díky němu budou jednou mít lepší obživu. „Je náš. A já mu každý den nosím trávu,“ říká šestiletý chlapec s dojemnou vážností. Pro Bereketa a jeho rodinu je beránek symbolem naděje, že budoucnost nemusí být tak nejistá.

Není to jen symbol, je to skutečná pomoc

Velikonoční dar v podobě ovečky, beránka nebo jehňátek není jen jarním symbolem. V Etiopii představuje reálnou pomoc pro ženy, které usilují o lepší život pro své děti, potřebují překonat období sucha nebo chtějí znovu získat svou důstojnost.

Váš dar mění životy. Darujte ovečku, beránka nebo pár jehňátek ještě dnes!

Symbolické dary z charitativního e-shopu CARE mají obrovský dopad. Pomáhají rodinám postavit se na vlastní nohy, získat nové dovednosti a začít nový život. A co je neméně důležité, inspirují celou komunitu k solidaritě a vzájemné pomoci.