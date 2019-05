Dárek pro děti? Finance na „koníčky“

Všichni rodiče dobře vědí, že s tím, jak jejich ratolesti rostou, narůstají také náklady, které jsou s nimi spojené. Jen samotná povinná školní výbava vyjde rodiče na několik tisíc korun. A to se jedná o naprosté minimum, které pokryje pouze nejrůznější studijní pomůcky, jež školy požadují. Dále musejí rodiče sáhnout do kapsy kvůli příspěvkům do fondu SRPŠ a do třídního fondu – oboje v řádu stovek korun. Pokud dítě se svojí třídou vyrazí na školu v přírodě, je nutné počítat s částkou okolo dvou až čtyř tisíc korun. A toto všechno jsou jen jednorázové školní výdaje, které se mohou velmi lehce přehoupnout přes deset tisíc korun – každý rok. K tomu musejí rodiče připočítat další náklady, které budou platit každý měsíc. Výdaje za školní jídelnu, družinu a školní kroužky. Zde se jedná minimálně o zhruba tisíc korun měsíčně.

Největší položky ve výdajích na děti teprve přicházejí s jejich mimoškolní zájmovou činností – sportovní kroužky, jazykové kurzy, základní umělěcké školy a mnoho dalších. Zde se jedná již o tisícové částky každý měsíc. Kupříkladu, pokud rodiče přihlásí své dítko na tenis, musejí počítat s opravdu velmi vysokými náklady. Jde totiž obecně o jeden z nejdražších sportů.

Peníze dětem rozumně investovat

Než tedy dětem kupovat doslova nějaké hlouposti k jejich mezinárodnímu dni, je stokrát lepší peníze využít efektivněji – kumulovat je někde v rámci spoření a investic. A využít je později – právě na zájmovou činnost dětí či jim je ponechat, až dosáhnou dospělosti. Užitek z těchto financí pak budou mít děti mnohonásobně vyšší.

„Pokud se rodiče do spoření pro své děti pustí již v jejich útlém věku, získají jednu obrovskou výhodu, a tou je dlouhodobý investiční (spořicí) horizont. Peníze dávají stranou s tím, že budou potřeba až za mnoho let. V takovém případě se lidem otevírá téměř nepřeberné množství nejrůznějších finančních produktů, které se pro tento účel hodí,“ uvádí Dana Kryńska, vedoucí komunikace společnosti Amundi Czech Republic.

Lidé by u dlouhodobých spoření měli téměř zapomenout na termínované či spořicí účty v bance. Ty mají význam jen u velmi krátkodobých spoření, která se počítají spíše na měsíce než roky. Obvykle jen do jednoho roku. A hlavně přinášejí jen velmi nízké výnosy, které se ve většině případů ani nepřehoupnou přes inflaci. Naopak velká část by měla směřovat do podílových fondů. „Rozhodně stojí za to využívat i dynamičtější varianty – tedy investice, které jsou v kratší době rozkolísané, ale v dlouhodobém horizontu nabízejí přijatelné investiční riziko. U dětského spoření, které trvá deset, patnáct i více let, mohou rodiče vybírat z prakticky nepřeberné škály podílových fondů,“ dodává Kryńska. Díky tomuto dlouhému investičnímu horizontu se nabízejí i ty nejdynamičtější investice, které obsahují vysoký podíl akciové složky. „Právě tato aktiva jsou totiž největším generátorem výnosů,“ upozorňuje Dana Kryńska.

A nejlepší formou, jak dětem kumulovat finance, je pravidelné investování. Tímto způsobem lze v Amundi dětem ukládat již od 300 korun. Pravidelné investování přitom představuje jednu z nejefektivnějších forem, jak zhodnotit své úspory. Začít investovat lze kdykoli a není třeba čekat na správné „načasování“ jako při jednorázovém vkladu. Výhodou je eliminace rizika, že se člověk svojí investicí trefí do vrcholu nějaké bubliny a po následném poklesu prodělá. Bez ohledu na vývoj finančních trhů lidé při pravidelném investování nakupují za průměrnou cenu.

Více informací naleznete na www.amundi.cz

_____

Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Informace o rizicích jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímá žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu.