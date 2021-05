Daňové přiznání jednoduše a on-line

Pokud ještě nemáte podané daňové přiznání a rádi byste jej odevzdali včas a bez penále, založte si datovou schránku. Odeslat daňové přiznání totiž můžete datovou schránkou až do 1. června 2021 do půlnoci, platí totiž pravidlo, že se datová zpráva považuje za doručenou již v moment odeslání do schránky příjemce. A nepotřebujete ani vlastnit elektronický podpis.

Datovou schránku si mohou zřídit všichni, takže i nepodnikající osoby, a to na kterékoliv pobočce Czech POINTu. K založení stačí pouze občanský průkaz a pár minut času. Přihlašovací údaje obdržíte ihned po založení. Doma se pak stačí přihlásit a správně vyplněný formulář odeslat na místně příslušný Finanční úřad. Celý proces založení najdete na stránkách chcidatovku.cz.

Jde to i elektronicky

Pokud vlastníte aktivovaný elektronický občanský průkaz nebo jiný způsob k prokázání elektronické identity může si datovou schránku snadno založit i v Portálu občana a nemusíte chodit na Czech POINT. Provoz datové schránky ani komunikace s úřady vás nestojí žádné poplatky a získáte spoustu výhod, mimo jiné jsou to právě přihlašovací údaje, které potom uplatníte pro komunikaci s úřady.

Daňové přiznání přes Datovou schránku

Formulář pro podání přiznání k Dani z příjmu fyzických osob pro rok 2021 včetně instrukcí pro vyplnění naleznete na stránkách Daňového portálu. Zde kliknete na záložku Elektronická podání pro Finanční správu a vyberete odkaz elektronické formuláře. Stránka vás přesměruje na seznam formulářů, zde si jen musíte dát pozor, abyste vyplnili ten správný. Pokud jste podnikající i nepodnikající fyzická osoba, kliknete na odkaz Daň z příjmů fyzických osob. V novém okně se otevře formulář, který podle pokynů vyplníte.

Máte-li formulář vyplněný, v pravém horním menu zvolíte odkaz „Uložení k odeslání do Datové schránky“. Formulář se ve správném formátu uloží do počítače. Poté se stačí přihlásit do Datové schránky a kliknout na tlačítko „napsat zprávu“. V kolonce pro příjemce si vyhledáte místě příslušný Finanční úřad podle místa trvalého bydliště. Jakmile jste zadali příjemce, klikněte na tlačítko „další“ a vyplníte předmět zprávy, ve kterém uvedete „Podání daňového přiznání 2020“. Kliknete na „pokračovat“ a vyberete soubor, který chcete přiložit do přílohy – daňové přiznání. Nyní můžete zprávu odeslat. Považuje se za doručenou v momentě odeslání a není potřeba ji opatřovat elektronickým podpisem.

Podání Přehledu o příjmech a výdajích

Pomocí datové schránky bez nutnosti docházet na poštu vyřídíte i podání Přehledu o příjmech a výdajích pro OSVČ. Nezapomeňte však, že se musí podat nejpozději měsíc poté, co jste na Finanční úřad doručili daňové přiznání. Česká správa sociálního zabezpečení na svých stránkách eportal.cssz.cz umožňuje rovněž podání elektronickou cestou. Tiskopis pro vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok najdete zde. Postačí se do ePortálu přihlásit pomocí Datové schránky a podle pokynů tiskopis vyplnit. Jakmile budete mít hotovo, kliknete na tlačítko „Přejít k elektronickému odeslání“ a posléze ho stejně jako daňové přiznání odešlete přes Datovou schránku. Přehled pro zdravotní pojišťovnu je rovněž možné podat elektronicky. Příslušný vyplněný formulář stačí odeslat prostřednictvím datové zprávy.

Portál občana stále roste a nabízí nové služby

Ať už jste fyzická osoba nebo OSVČ, můžete se datovou schránkou přihlásit do Portálu občana, který je bránou k elektronickým službám státu a slouží jako samoobslužné místo, kde můžete přes datovou schránku bezpečně a důvěrně komunikovat se státem. Portál občana již nyní nabízí více než 140 služeb a jejich počet postupně roste. Ministerstvo vnitra ČR intenzivně pracuje na nasazování nových služeb na portál a rozvíjí i propojení s bankovním sektorem s využitím přihlašování do portálu prostřednictvím bankovní identity nebo spolupráci s lokálními úřady a magistráty na obecní a krajské úrovni. „Stále zaznamenáváme růst počtu uživatelů datových schránek a také zájem o služby eGovernmentu na Portálu občana, proto se snažíme průběžně rozšiřovat nabídku, abychom lidem v komunikaci s úřady mohli nabízet maximální pohodlí,“ říká Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra.