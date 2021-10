Dá se něco dělat s hlukem ve starém bytě?

Zvuková neprůzvučnost je naprosto zásadní. A to nejen v novostavbách, ale každičké budově, která na tomto světě stojí. Právě ta totiž zajišťuje, jak dobře se budete uvnitř vašeho domu cítit. Statistiky ale bohužel ukazují, že v Česku jsou na tom lidé se zvukovou izolací mizerně.

Většinu trápí hluk

Více než dvě třetiny Čechů totiž trápí hluk v bytě. Ve většině případů přitom jde o rušivý zvuk přicházející od sousedů nebo z přilehlé ulice. Dvě třetiny jsou ale velmi vysoké číslo. Znamená to, že drtivá většina Čechů každý den zažívá nepohodlí spojené nejen s běžným provozem a životem v domácnosti.

Není ale žádným překvapením, kdo na tyto problémy nejčastěji trpí. Nejvíce si na ně stěžují především obyvatelé panelových domů před rekonstrukcí. V takovýchto bytech totiž běžně bývají slyšet hluky od sousedů nebo z přilehlé ulice. Do samotné rekonstrukce s tím ale nikdo nic neudělá. Obyvatelé tak musí zatnout zuby a hluk prostě nějakým způsobem přetrpět.

Konečné řešení

Nebo existuje nějaké řešení? Samozřejmě existuje. Aby ale mohlo být navrženo to nejvhodnější, je nejprve potřeba provést měření neprůzvučnosti. To provádí celá řada akustických firem. Na základě výsledku by vám pak firma měla nabídnout způsob, jak váš problém efektivně vyřešit.

Jestliže ale chcete zabít dvě mouchy jednou ranou, pak sáhněte po společnosti AVTG. Ta vám totiž kromě měření vzduchové neprůzvučnosti nabízí i další služby v podobě měření srozumitelnosti, měření hluku v chráněném prostoru staveb či návrhy a realizace akustických úprav. Stačí se jim ozvat a zjistit, jaké jsou jejich volné kapacity. Jakmile k vám přijdou, roztočí se kolotoč událostí, který povede až k napravení vašeho problémů s neprůzvučnosti stěn.