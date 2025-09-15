CYRRUS otevírá fond globálních private equity investic

Private equity dostupné i českým investorům. CYRRUS otevírá nový globální fond
Private equity patří dlouhodobě mezi nejvýnosnější investiční strategie. Ještě donedávna byla tato příležitost vyhrazena hlavně velkým institucionálním investorům, například penzijním fondům nebo nadnárodním společnostem. Dnes se otevírá také českým kvalifikovaným investorům. Investiční skupina CYRRUS ve spolupráci s ONE FAMILY OFFICE spustila nový fond, který propojuje globální příležitosti s českým zázemím.
Fond podléhá dohledu České národní banky
Nový OFO Globální Private Equity Semi-likvidní otevřený podílový fond vznikl v červenci 2025. Správcem a obhospodařovatelem je CYRRUS investiční společnost, a.s., která podléhá dohledu České národní banky. Od samého začátku vložil CYRRUS spolu s ONE FAMILY OFFICE do fondu 100 milionů korun vlastního kapitálu jako projev důvěry v jeho dlouhodobý potenciál.
Přístup ke globálním správcům
Fond přináší investorům možnost podílet se na portfoliích nejvýznamnějších světových private equity hráčů. Zahrnuty jsou například fondy společností Blackstone, Apollo, KKR, Carlyle, Bain Capital, EQT, Vista Equity Partners či Thoma Bravo. Celkové portfolio čítá více než 1 100 firem napříč sektory a různé ročníky provedených investic, což zajišťuje vysoký stupeň diverzifikace.
Flexibilita a zhodnocení
Velkou předností fondu je flexibilita, která není u private equity obvyklá. Investor je zainvestován okamžitě, bez čekání na postupné výzvy k doplňování kapitálu (tzv. capital calls). Díky tomu se eliminuje efekt tzv. J-křivky, typický pro uzavřené private equity struktury. Hodnota podílových listů se oceňuje každý měsíc a odkupy jsou možné už od 3 měsíců.
Fond cílí na zhodnocení 10–12 % ročně. Minimální investice činí 1 milion korun (nebo ekvivalent v EUR či USD) a produkt je určen kvalifikovaným investorům.
Širší nabídka fondů CYRRUS
Zařazením tohoto fondu CYRRUS navazuje na svou dlouhodobou strategii nabízet investorům přístup k široké paletě aktiv – od tradičních až po ty alternativní. Vedle private equity stojí za pozornost také další fondy z portfolia skupiny:
- Collectiv Art Fund – unikátní příležitost investovat do současného českého výtvarného umění. Fond buduje sbírku děl renomovaných i vycházejících autorů a propojuje tak finanční zhodnocení s podporou domácí kulturní scény.
- Residento – nemovitostní fond orientovaný na rezidenční projekty s cílem přinášet stabilní výnosy. Portfolio tvoří zejména bytové domy v atraktivních lokalitách, což investorům nabízí kombinaci dlouhodobé jistoty a ochrany kapitálu.
- Udržitelná budoucnost – fond zaměřený na společnosti, které rozvíjejí čisté technologie, energetickou transformaci a dlouhodobě odpovědné podnikání.
Tato kombinace umožňuje investorům sestavit si vyvážené portfolio podle vlastních preferencí – od technologických trendů přes umění až po nemovitosti.
30 let zkušeností, moderní produkty
Skupina CYRRUS působí na českém trhu už více než 30 let a patří mezi několik málo investičních butiků, které se mohou pochlubit širokou škálou licencí. Je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a držitelem licence investiční společnosti, depozitáře i platební instituce, díky čemuž pokrývá celý investiční cyklus pod jednou střechou. Díky silnému analytickému zázemí a osobnímu přístupu k investorům přináší řešení, která odpovídají aktuálním globálním trendům.
OFO Globální Private Equity Semi-likvidní OPF je dalším krokem, jak českým kvalifikovaným investorům zpřístupnit svět dříve vyhrazený jen velkým institucím, a nabídnout jim možnost podílet se na růstu firem, které utvářejí budoucnost světové ekonomiky.