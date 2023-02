Čtyři zásadní rady, jak se bránit před nemocí v chřipkové sezoně

Imunita organismu totiž funguje tak, že si pěstuje protilátky na to, co se pokusí vstoupit do systému. Přitom pokud se stane a dlouho nějaký vir nepotkáme, tak tělo imunitní látky prostě ztratí. Proto je vhodné mít se letošní chřipkovou sezonu ještě více na pozoru.

Dostatečně kvalitní a pestrá strava

Zásadním problémem, se kterým se naprosto standardně můžeme potkávat v zimě, je problém se stravováním. Většina ovoce k nám jde dozrálá v kamionech nemá ostatek vitamínů. Stejně tak je i menší produkce těla. O to více bychom tak měli dát na opravdu pestrou kvalitní stravu. Mimo toho, jsou nám k dispozici i ochranné nápoje, které mohou pomoci nakopnout imunitu.

Při podezření se raději vždy testujte

Dalším zásadním pravidlem je testování, pokud máte podezření na koronavirus. V současnosti už rozhodně nejsou mutace tak agresivní a nemusíte se tak přímo bát, pokud nemáte podlomené zdraví. Mít ale doma antigenní testy z nosu, který stojí pár desítek korun, by mělo být samozřejmostí. Doba léčby u COVID totiž může být o poznání delší.

Myslete na dostatek spánku

Zimní období má mimo jiné spousty nepříjemností i nepříznivý dopad na spánkový režim. Krátí se nám denní světlo, posun času je pro organismus matoucí, a mnohdy tím že jsme víc doma ztrácíme chuť tolik spát. Spánek je přitom regenerační proces číslo jedna. Rozhodně tak v tomto období myslete na to, abyste dokázali spát pravidelně a kvalitně.

Dávejte si pozor na osobní hygienu

V této době by hygienické potřeby do kapsy měly být automatickou záležitostí. Dezinfekční spreje a krémy sice vysušují pokožku, ale zabrání přenosu bakterií. Ruce jsou například zdrojem více jak sedmdesáti procent infekcí u nás! A dvojnásob to platí v moment, kdy mohou být viry a bakterie opravdu doslova úplně všude.