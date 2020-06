CRA Cloud: Z těch největších jsme nejflexibilnější!

Cloud mýtů zbavený

Cloud nebo přesněji cloudové IT služby nejsou ve své podstatě nic jiného než forma outsourcingu. Klient neprovozuje svoje IT vlastními silami a ve vlastních prostorách, ale nakupuje je jako službu od poskytovatele. A co tím získá? Především se o firemní IT budou starat specialisté s rozsáhlými zkušenostmi. Kromě vyšší flexibility, bezpečnosti a spolehlivosti získá firma i jistotu a záruky kvality služby. Vedení se zbaví některých starostí, uvolní si ruce i finance a nezřídka i sníží náklady jak na IT, tak i na jeho administrativu. Rozsah služeb může být různý, od jednoduchého zálohování nebo archivace dat, přes provoz firemních aplikací až po přesunutí do cloudu části či celé IT infrastruktury firmy.

Home office už není problém

Datová centra, v nichž poskytovatel cloudové služby provozuje, se zákazníky a do internetu propojují vysokorychlostní datové spoje. IT služby jsou tak dostupné nejen ve firmě nebo v organizaci. Mohou je ve stejné kvalitě využívat zaměstnanci pracující z domova, obchodníci na cestách nebo pracovníci v terénu.

Přizpůsobivý

Navýšit, nebo i snížit, výkonnost firemního IT či upravit množství a strukturu IT služeb v cloudu včetně využití nadstandardních řešení nevyžaduje nákladné investice ani komplikovanou instalaci nového hardwaru či softwaru. V cloudu jde o jednoduchý administrativní úkon.

Bezpečnější a spolehlivější

Datová centra určená pro cloudové služby jsou od samého počátku navrhována a budována s ohledem na vysoký výkon, flexibilitu a bezpečnost. Prostředí je optimalizováno pro provoz IT a zabezpečeno proti požáru, výpadkům v dodávkách elektřiny a vstupu nepovolaných osob. Poskytovatelé nabízejí i řadu služeb pro obranu proti kybernetickým útokům. Ty nebývají zdaleka běžné a samozřejmé, vyžadují přípravu a pochopení potřeb klienta i jeho požadavků na služby. Data v cloudu se zálohují, zálohy mohou být pro vyšší bezpečnost ukládány v různých a vzdálených lokalitách (tzv. georedundance). Tak nákladná provozní a bezpečnostní opatření si ve vlastní režii mnoho firem dovolit nemůže.

Administrativně a ekonomicky výhodnější

Využití služeb cloudu eliminuje drtivou většinu počátečních i průběžných investic do IT. Odpadají složité instalace, stejně jako údržba techniky i prostor, kde je umístěna. Nehrozí nečekané nákupy náhle nevyhovujících nebo porouchaných zařízení. Investice se přesouvají do operativních nákladů a pravidelné poplatky za služby výrazně zjednodušují dlouhodobé finanční plánování. O skutečném provozu služeb, jejichž parametry jsou zakotveny v SLA, dostává klient pravidelná hlášení.

Ulehčí práci všem

Vedení si oddechne, zbaví se věčného handrkování a dohadování se správci i s uživateli a může se věnovat důležitějším činnostem. Zaměstnanci budou mít na svých počítačích vždy kvalitní a všude, kde potřebují, dostupné aplikace i data. A správci IT konečně přestanou být děvečkami pro všechno a mohou se plně individuální rozvoj a specifické potřeby zaměstnanců a své firmy.

CRA Business Cloud

CRA Business Cloud je rodina infrastrukturních cloudových prostředí. Zahrnuje ucelené spektrum jak cloudových služeb, tak i služeb pro nakládání s daty, jako jsou zálohování dat nebo streaming. Data neopustí Českou republiku. Ve svém cloudu provozují CRA i vlastní kritické aplikace jako třeba internetové televizní vysílání HbbTV a OTT. Propojení cloudových a telekomunikačních služeb poskytuje prostor pro rozsáhlou spolupráci cloudu se systémy a s daty zákazníků. Před kyberútoky chrání firewall nové generace a pokročilá DDoS ochrana. Misi CRA Cloudu „Z těch největších jsme nejflexibilnější“ plní specialisté CRA beze zbytku. Dokážou realizovat prakticky jakákoliv zákaznická řešení včetně těch, která se výrazně vymykají běžným požadavkům.

Svěřte se do rukou opravdových odborníků

České radiokomunikace, na trhu pod značkou CRA, patří do trojice největších českých poskytovatelů IT služeb. Moderní datová centra jsou vybudována s mimořádným důrazem na dostupnost a bezpečnost. Jako jediná v České republice jsou certifikována podle ANSI-TIA 942 a jsou součástí kritické infrastruktury státu. CRA disponují všemi nezbytnými certifikacemi bezpečnosti a jakosti, jako jsou ISO 27001:2013, 9001:2008, ISO/IEC 20000-1:2011 či ISO 14001:2004, a osvědčením NBÚ pro stupeň utajení „tajné“. Jsou rovněž součástí bezpečnostního projektu Fenix pro zajištění dostupnosti internetové infrastruktury.

Zeptejte se na cokoliv ohledně cloudu