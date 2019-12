Co všechno dokáže chatbot? Budete se divit!

Chatboty a chat marketing nejsou žádnou novinkou, je tomu už pěkných pár let, co se začaly objevovat, a dnes jsou poměrně běžnou součástí marketingové strategie. V ČR je sice stále využívají zejména větší firmy, ale to se může snadno změnit. Stačí, aby i menší společnosti pochopily, jaké výhody jim chatbot přinese.

Chatbot radí, pobaví a zároveň sbírá informace

Chatbot je označení vzniklé ze slov chat a robot. Jde o chatovacího robota, který si na Facebooku píše se zákazníky, takže šetří náklady na lidské zaměstnance. Poradí lidem, podle čeho si mají vybrat zboží, zodpoví nejrůznější otázky, pobaví je. Pokud si neví rady, pochopitelně je odkáže na lidského pracovníka.

Nejčastěji se chatbot využívá k zodpovídání otázek zákazníků, protože zatímco lidský zaměstnanec nemůže být online 24/7, chatbot je připravený řešit problémy třeba i ve dvě v noci. Zákazníka se doptá na potřebné informace a podle toho ho například nasměruje do vhodné kategorie na e-shopu.

Při tomto všem samozřejmě sbírá data, ukládá si veřejné informace o uživatelích a pokud zmíní něco, co nemají uvedené na svém facebookovém profilu, poznamená to do databáze také. Díky tomu je pak pro firmu možné lépe cílit na zákazníky.

Kromě toho může chatbot nabízet nejrůznější hry, soutěže a kvízy nebo oslovovat uživatele hromadně, například poslat zprávu všem, s nimiž už komunikoval. To je taková moderní obdoba někdejších e-mailových newsletterů.

Chcete si zkusit psát s chatbotem?

Toužíte-li zjistit, co všechno takový chatbot umí, přihlaste se ke svému facebookovému účtu a rovnou nějakému napište. Dostanete se k němu přes web e-shopu nebo přes jeho facebookovou stránku.

Jednoho z nejpovedenějších chatbotů na českém trhu má e-shop Notino, kterému ho vyvíjí agentura Ko-bot. Ta propaguje Messenger marketing v ČR a snaží se ukázat na konkrétních kampaních, že tento moderní prodejní kanál by neměl chybět žádnému e-shopu. Dále vyvíjí chatboty pro HR a jiná odvětví. Mrkněte na jejich web, jaké všechny chatboty vytvořili, a vyberte si, s kterým z nich si popovídáte.