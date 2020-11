Co mohou trhy očekávat od Bidena a vakcíny na Covid-19?

1. Po mimořádně dlouhém sčítání hlasů je znám nový prezident USA. Můžeme očekávat nějaké významné změny v ekonomické rovině?

Joe Biden to nebude mít s vládnutím jednoduché. Výsledky senátních voleb ještě nejsou definitivní, ale pokud republikáni udrží většinu v Senátu, budou blokovat prakticky veškeré snahy o významnější reformy. Plán na zvýšení daní pravděpodobně padne a i samotná výše fiskálního stimulu bude nejspíš dramaticky nižší, než by byla s většinově demokratickým Senátem. Osobně proto v nadcházejících dvou letech žádné zásadní změny v klíčových ekonomických otázkách neočekávám.

2. Jak podle vás přijmou finanční trhy nového prezidenta?

Reakce je zatím pozitivní. S Donaldem Trumpem mizí z Bílého domu element nepředvídatelnosti, který komplikoval situaci na trzích zejména v otázkách obchodní a zahraniční politiky. Téma obchodní války, které bylo velmi horké hlavně koncem roku 2018, tak může jít na čas k ledu. Republikány ovládaný Senát naopak bude bránit největšímu strašákovi pro finanční trhy, kterým bylo zvýšení korporátních daní a daně z kapitálového majetku. Biden prezidentem a rozdělený Kongres proto může být pro finanční trhy nakonec tou nejpřijatelnější variantou.

3. Existují nějaké akciové tituly, které by mohly ze zvolení Joe Bidena dlouhodobě profitovat?

Zajímavá by mohla být situace například pro prodejce střelných zbraní. Bidenovo vítězství může zvýšit tlak na obnovení snahy o omezení jejich držení. To následně může vést, stejně jako za Obamy, ke snaze Američanů se zbraněmi předzásobit. Solidního růstu se dočkaly také takzvané Canabis akcie, jejichž valuace byly ale už před volbami poměrně vysoké.

4. V tomto týdnu ohlásila společnost Pfizer ve spolupráci s BioNTech vakcínu proti Covid-19, která údajně dosahuje 90% úspěšnosti. Jaké to bude mít podle vás dopady na investiční náladu a na skutečný ekonomický vývoj ve světě?

Investoři po delší době opět vidí světlo na konci tunelu. Úspěšnost 90 % rozhodně nikdo nečekal. Během pár týdnů má navíc výsledky oznámit také Moderna, a pokud by byla úspěšnost podobná i u jejího kandidáta, bude to další vynikající zpráva, která situaci na trzích pomůže stabilizovat. Vyhráno ale ještě rozhodně není. V USA momentálně počty nových nakažených rekordně rostou a nelze vyloučit, že některé státy v USA budou muset znovu přitvrzovat v omezování ekonomické aktivity. Centrální banky zatím situaci ale mají pevně v rukou a další fiskální balíčky jsou také pravděpodobné. Nepřekvapilo by mě proto, kdyby vyšší valuace na trzích přetrvaly.

5. Máme za sebou více než půl roku mimořádně expanzivní měnové i fiskální politiky ve většině světových ekonomik. Jsou s tím spojená nějaká bezprostřední rizika, která by měl investor brát v úvahu?

Tím hlavním rizikem se zdá být zdánlivé odpojení akciových trhů od reálné ekonomiky. Trhy jsou zaplaveny levnými penězi, valuace řady společností jsou dnes na velmi vysokých úrovních a po dlouhé době sledujeme také neobvykle vysokou aktivitu retailu. Na trhu je spousta horkého kapitálu, což samozřejmě zvyšuje citlivost cen na náhlé změny nálady. Investoři by se proto měli připravit na to, že ze současných cen mohou akcie velmi rychle padat v případě, že na trhy dorazí špatné zprávy.

6. Jaké formy a zdroje studia byste poradil těm investorům, kteří se chtějí v této problematice vzdělávat?

Možnosti jsou dnes nepřeberné. Obzvláště pak díky internetu. Zájemcům o investování do akcií doporučuji studovat společnosti jako takové. Nejen jejich produkt a management, ale i jejich finanční výkazy, které jsou zdrojem řady užitečných informací a potenciálních rizik. Je nezbytné se je naučit číst. Určitě také pomáhá učit se od profesionálů, jak se oni dívají na trhy, jak je analyzují a podobně.

Jaroslav Brychta – BIO

Ve své analytické činnosti se věnuje především analýze měnového trhu, měnové politice centrálních bank a jejímu dopadu na finanční trhy. V popředí jeho zájmu jako soukromého investora jsou americké a některé čínské akcie a ETF. Je také jedním z nejvyhledávanějších odborníků na kryptoměny. O těchto tématech pravidelně poskytuje komentáře do České televize, přispívá do předních internetových médií a vystupuje na investičních konferencích.