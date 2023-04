Co je to moderní e-learning a co by měl rozhodně obsahovat?

Druhým pojmem pak může být i blended learning, který naopak dynamicky kombinuje možnost přímé osobní komunikace s online zdroji.

Jenže konkrétně e-learning se v posledních letech dramaticky změnil. A my se dnes podíváme na to, co bychom mohli nazývat opravdu moderním a kvalitním e-learningem.

Důraz na příjemné prostředí

Dříve bylo víceméně jedno odkud autor takového kurzu vysílal. Hlavními podmínkami byl snesitelný zvuk a obraz. To se ale rozhodně změnilo a kvalitní prezentační studio je dneska jednou z těch věcí, které jsou naprosto běžné jak pro podnikové, tak i pro školní vzdělávání. Navíc celá řada programů nám dává nástroje, které mohou pomocí inteligentních filtrů prostředí ještě více zpříjemnit.

Dostupnost online zdrojů

Je ale důležité dávat pozor na to, co je jenom videokonference a co je už samotný e-learning. Pro většinu lidí totiž definice e-learningu spočívá v pořádání online konferencí, což je trošku ironicky jednou z méně častých součástí. Zcela naopak jsou videokonference pravidelnou částí takových kurzů nejen pro přednášky, ale hlavně pro konzultace a osobní komunikaci jednoho ku jednomu. Důležitější je to, aby v rámci správné platformy byla možnost dostat se k potřebným učebním zdrojům. I takových portálů je možnost najít hodně, nebo si nechat navrhnout vlastní.

Běžný návrh vlastního software

A právě navržení vlastního je rozhodně něčím, čemu se tady budeme ještě věnovat. Pro spoustu učebních i podnikových potřeb totiž nemusí být ani zdaleka dostačující to, co nám mohou nabídnout naprosto běžné učební systémy. Namísto toho se velice často kupříkladu videokonferenční systémy nebo portály pro uchovávání kurzů a dat stávají často předmětem tvorby na míru. Díky tomu tak můžete celý kurz pozvednout na úroveň, která je oproti provozu bezplatně dostupných řešení rozhodně na míle vzdálena levnějším možnostem.