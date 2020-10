ČMZRB: Strojaři musí i nadále dostávat informace o našich službách

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která je národní rozvojovou bankou České republiky, v loňském roce rozšířila svou strategii o nové služby. „Kromě našeho tradičního segmentu, což jsou malé a střední firmy, se zaměřujeme také na podporu rozvoje infrastruktury v České republice,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Na jaře s propuknutím pandemie covid-19 vzrostla bance výrazně poptávka po jejích službách, a to v řádu stovek procent. „Museli jsme reagovat hned od začátku a začít upravovat organizaci práce v bance tak, abychom očekávaný nápor zvládli. Provedli jsme náročné technické změny v naší IT infrastruktuře, rychle jsme vybavili všechny kolegy potřebnou výpočetní technikou, aby byli schopni pracovat z domova a zvládli tak obrovský nápor žadatelů, kterému naše banka čelila. Což bylo vhledem k celosvětovému výpadku v zásobování docela dost náročné. To jsme zvládli a v řádu několika týdnů jsme zajistili v dané situaci takové pracovní podmínky, abychom se vypořádali s výrazně větší poptávkou po našich službách,” líčí Jirásek.

Za prvních osm měsíců tohoto roku podpořila ČMZRB financování malých a středních podniků v objemu 38 miliard korun. „Nebyly to jen produkty typu COVID, kterých jsme poskytli zhruba 5000 v objemu 26 miliard korun. Šlo i o naše běžné produkty, těch bylo asi 2600 v objemu dalších 12 miliard korun,” uvádí v číslech ředitel Jirásek.

Zrušení MSV v Brně vzhledem k okolnostem nebylo pro banku až takovým překvapením. „Míra nejistoty v současné době je velká a s tím musíme počítat. Informace o našich programech poskytujeme i nadále tak, aby se dostaly k našim konečným příjemcům. Ve výčtu segmentů, které svými produkty podporujeme, má strojírenství své místo. Firmy z tohoto odvětví jsou naším tradičním klientem od začátku 90. let. Je proto pro nás velice důležité, abychom jim tyto informace i nadále dodávali v daném čase a požadované kvalitě,” uzavírá Jiří Jirásek.

ČMZRB má za cíl podporovat hospodářský a sociální rozvoj všech segmentů ekonomiky. Její hlavní formou podpory jsou tzv. finanční nástroje. Banka neposkytuje dotace, ale nabízí návratné formy podpory, ať už v podobě zvýhodněných úvěrů nebo záruk za komerční úvěry.