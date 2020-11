Cloud ušetří investice začínajícím podnikatelům

Cloudové služby jim přitom mohou pomoci výrazně snížit investice do firemního IT.

Začít v dnešní době podnikat není vůbec jednoduché. Shánění peněz je mnohem složitější, většina investorů je nyní mnohem opatrnější a investice si rozmýšlí daleko pečlivěji. Přitom investice do solidního, spolehlivého, bezpečného a přizpůsobivého IT zázemí, bez něhož se žádné podnikání neobejde, tvoří zpravidla nemalou část nákladů na rozjezd startupu nebo jeho udržení. Ale jsou takové investice opravdu nezbytné?

Vlastními silami

Pořízení, instalace, zabezpečení a provoz IT vlastními silami znamená teprve počátek nekonečného řetězu výloh. S růstem podnikání je třeba nakupovat další zařízení, servery či software a platit stále více za jejich instalaci, správu, údržbu a zajištění bezpečnosti. A když se záměr nezdaří, možná se za zlomek původní ceny podaří aspoň část hardware prodat.

Cloud je mnohem schůdnější

Cloud nebo přesněji cloudové služby nejsou ve své podstatě nic jiného než forma outsourcingu. Firma břemeno svých starostí o IT infrastrukturu nebo její část přenese na bedra poskytovatele a platí mu poplatky za její provoz. Získá tím především kvalitní, spolehlivé, zaručené, flexibilní a bezpečné firemní IT. Cloud eliminuje drtivou většinu počátečních i průběžných investic do IT. Odpadá složité vybírání technologií, jejich instalace, stejně jako údržba techniky i prostor, kde je umístěna. Nehrozí nečekané nákupy náhle nevyhovujících nebo porouchaných zařízení. Investice se přesouvají do operativních nákladů a pravidelné poplatky za služby výrazně zjednodušují dlouhodobé finanční plánování, které může mnohem rychleji reagovat na skutečný finanční vývoj i ve své nákladové stránce. O skutečném provozu služeb, jejichž parametry jsou zakotveny v SLA, dostává klient pravidelná hlášení.

Cloud se snadno přizpůsobí

Navýšit, nebo i snížit, výkonnost firemního IT či upravit množství a strukturu IT služeb v cloudu včetně využití nadstandardních řešení nevyžaduje nákladné investice ani komplikovanou instalaci nového hardwaru či softwaru. V cloudu jde o jednoduchý administrativní úkon obvykle realizovaný prostřednictvím webového portálu. Mnohdy nejsou zapotřebí ani nákladná nebo dlouhá školení, což výrazně zrychluje dodání výsledků.

Bezpečnější a spolehlivější

Datová centra určená pro cloudové služby jsou od samého počátku navrhována a budována s ohledem na vysoký výkon, flexibilitu a bezpečnost. Prostředí je optimalizováno pro provoz IT a zabezpečeno proti požáru, výpadkům v dodávkách elektřiny, vstupu nepovolaných osob i kybernetickým útokům. Data v cloudu se zálohují, zálohy mohou být pro vyšší bezpečnost ukládány v různých geograficky oddělených vzdálených lokalitách. Tak nákladná provozní a bezpečnostní opatření si ve vlastní režii nemůže dovolit ani mnoho velkých firem, natožpak mladá a začínající.

CRA Business Cloud

CRA Business Cloud je rodina infrastrukturních cloudových prostředí. Zahrnuje ucelené spektrum jak cloudových služeb, tak i služeb pro nakládání s daty, jako jsou zálohování dat nebo streaming. Data neopouští Českou republiku. Ve svém cloudu provozují CRA i vlastní kritické aplikace jako třeba internetové televizní vysílání HbbTV a OTT. Propojení cloudových a telekomunikačních služeb poskytuje prostor pro rozsáhlou spolupráci cloudu se systémy a s daty zákazníků. Proti kyberútokům využívají firewally vybavené IPS/IDS a centrálně nasazeným Anti-DDoS řešením. Misi CRA Cloudu „Z těch největších jsme nejflexibilnější“ plní specialisté CRA beze zbytku. Dokážou realizovat prakticky jakákoliv zákaznická řešení včetně těch, která se výrazně vymykají běžným požadavkům.

Pro startupy a menší firmy

CRA nabízejí také cloudové služby navržené speciálně s ohledem na požadavky středních a malých firem. Pro začínající projekty a firmy je navíc k dispozici až o 30 % zvýhodněný balíček. Služba zahrnuje:

cloudové prostředí s dynamických rozsahem a základním výkonem 10 virtuálních CPU,

20 GB RAM a 200 GB diskového prostoru,

vyhrazené připojení s rychlostí 100 Mb/s,

veřejnou IP adresu a firewall,

samozřejmostí je i prostor pro zálohování dat.

Prostřednictvím webového portálu lze rozsah služeb podle potřeby navyšovat nebo snižovat, což se v provozovaném prostředí okamžitě projeví.

Služba je oproštěna od jakýchkoliv dalších poplatků, obvyklých u mnoha jiných poskytovatelů, jako jsou platby za přenos dat sítí, rezervaci zdrojů apod.

Vyzkoušejte si sami, jaké to je pracovat v cloudu jednoduše, za rozumnou cenu a bez dalších poplatků.

Chcete se dozvědět více? Podívejte se na záznam webináře Cloudové prostředí pro začínající firmy.