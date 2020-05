Chytrá karanténa je „smart“ i díky technologickému řešení Daktela

Málokdo si však uvědomuje, že Chytrá karanténa by nefungovala bez tzv. chytré komunikace, která je vystavěna na platformě kontaktního centra Daktela. Ta je pro způsob trasování kontaktů stejně nezbytná jako operační systém pro váš počítač.

Hned na úvod je nutné říci, že chytrou karanténu vytvořili odborníci, hygienici a epidemiologové, ovšem teprve nástroje technologických firem jí daly současnou funkční podobu. Prostě v autě můžete mít jako motor dvoutakt z trabantu, nebo dvanáctiválec z Ferrari. „To, co jsme se snažili nabídnout Chytré karanténě my v Daktele, bylo nainstalovat do vznikajícího „dopravního prostředku“ náš dvanáctiválec - tedy zkušenost s komunikacemi,“ upozorňuje Richard Baar ze společnosti Daktela.

Technologické řešení Daktely sdružuje kontaktní centrum s dalšími komunikačními kanály, vše eviduje a propojuje s interními firemními systémy, což znamená, že jsou všechny informace na jednom místě. Ke své práci v rámci Chytré karantény potřebují epidemiologové a medici pouze počítač a telefonní aplikaci s náhlavní soupravou, mohou tak pracovat odkudkoliv. V případě extrémního šíření nákazy COVID-19 lze systém velmi rychle škálovat a navyšovat pružně počty linek dle aktuálních potřeb v jednotlivých lokalitách.

Daktela zajišťuje přehledné zpracování, včetně automatizace, což je právě pro Chytrou karanténu důležité. „Daktela přináší flexibilní proces řízení víceúrovňových kampaní, který může být velmi jednoduše automatizovaný a upravovaný. Kromě Chytré karantény jsme prakticky přes noc zprovoznili linky pomoci COVID-19 pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, která sdružuje celkem pět nemocnic akutní lůžkové péče, nebo linku plošné pomoci pro ÚAMK 1234, na kterou denně volají tisíce lidí,“ dodává Richard Baar. Proces trasování kontaktů spustili již v několika zemích, například v Izraeli, který představuje světovou technologickou špičku.

Daktela je vhodná jako komunikační nástroj pro jakoukoliv firmu, která chce moderním způsobem spravovat zákaznickou podporu i interní komunikaci, a to bez ohledu na její velikost nebo oblast působení. Daktelu používají e-shopy všech velikostí, od těch nejmenších až po leadery na trhu, finanční instituce nebo společnosti z oblasti energetiky.

Právě nyní, kdy se v souvislosti s probíhající pandemií koronaviru zvýšil průměrný čas, který Češi strávili na internetu, o 50 procent, jsou zejména e-shopy pod tlakem enormního nárůstu objednávek. Přitom je potřeba právě v této době udržet kvalitu poskytované péče o klienty na maximální úrovni. „To je jeden z důvodů, proč se na nás v posledních týdnech obracejí nejrůznější e-shopy nebo například autosalony. Všichni si moc dobře uvědomují, že boj o zákazníka bude pokračovat i po skončení koronavirové pandemie,“ potvrzuje Richard Baar ze společnosti Daktela.