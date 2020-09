Chystáte se vzít půjčku? Víme, na co si dát pozor a kde půjčí zdarma!

Je první bezúročná půjčka zcela zdarma?

Ano, první půjčku zdarma nabízí již hned několik nebankovních společností, je to z prostého důvodu, chtějí, aby si nový klient službu vyzkoušel zrovna u nich. Půjčka se pohybuje zpravidla v rozmezí 1000 Kč do 16 000 Kč na jeden měsíc a je zcela zdarma bez poplatku a úroku, má tedy RPSN 0%. Důležité je ovšem nezapomenout, že půjčka se musí celá řádně a včas splatit podle předem dohodnutých podmínek, jinak by byla půjčka zpoplatněna běžně účtovanými poplatky a úroky, případně i sankcemi za nesplácení, pokud by dlužník nepožádal o odklad splátek. Na webu většiny nebankovních společností si lze půjčku nastavit podle potřeby a okamžitě se dozvědět poplatky, datum splatnosti a vše potřebné co musí nový žadatel splňovat pro její získání. Některé společnosti také rozlišují klienty podle bonity a klientům s větší bonitou a dobrou platební morálkou nabízí lepší úrok než méně bonitním klientům, kteří třeba mají i záznam za pozdní splátky v některém z registrů. Existují společnosti, které jsou více benevolentní při schvalování žádosti, ale často mají také ruku v ruce s tím spojené vyšší poplatky za půjčku.

Pro koho je půjčka zdarma určena?

Půjčku zdarma může získat každý nový klient, který čerpá půjčku u některé nebankovní společnosti poprvé. Některé společnosti prověřují bonitu klienta více a některé méně, ale vždy by měl mít žadatel o půjčku pravidelný příjem, z kterého nebude mít problém půjčku splatit. Většinou totiž nebankovní společnosti požadují doložit jenom elektronický výpis z účtu za poslední 3 po sobě jdoucí měsíce a jiná potvrzení požadují jen vyjímečně. Ať už se jedná o zaměstnance na hlavní pracovní poměr, starobního či invalidního důchodce, podnikajícího OSVČ, ženu na mateřské dovolené či studenta s pravidelnémi brigádami, neměl by mít se získáním krátkodobé půjčky problém, ovšem musí si vybrat společnost, která konkrétní skupině lidí půjčí. Také se společnosti liší v tom, že klient musí mít minimální příjem a některé půjčky nejsou k dispozici i o víkendu. Webová stránka první půjčka zdarma nabízí stále aktualizovaný přehled společností, které půjčku bez úroku a poplatku s RPSN 0% nabízí, najdete zde i další detailnější informace o jednotlivých společnostech, pro koho je půjčka určena a co vše musí splňovat k úspěšnému schválení půjčky.

Co potřebuji ke schválení žádosti o půjčku zdarma?

K úspěšnému schválení žádosti zpravidla žadatel musí splňovat následující kritéria: dva doklady totožnosti(OP, ŘP nebo CP), české občanství či trvalý pobyt v ČR, mít bankovní účet vedený na své jméno, u některé z českých bank (jen pokud chcete půjčku na účet, pro půjčku v hotovosti účet není potřeba), mobilní telefon a email.

Na co si dát pozor při výběru půjčky zdarma?

Největším rizikem krátkodobých půjček je jejich nesplacení v dohodnutém termínu, pak se jednotlivé společnosti liší výškou poplatků a sankcí. Tyto poplatky se pohybují při době nesplácení 6 měsíců řádově od několika stovek po klidně i několik desítek tisíc, proto pokud se někdo rozhodne vzít si půjčku zdarma u některé z nebankovních společností, které tento produkt aktuálně nabízejí, měl by si společnost pečlivě vybrat, přečíst i informace o postupu dané společnosti při nesplácení úvěru a smlouvu o zápůjčce, kterou většina společností nabízí online na svých webových stránkách. Ale především by si měl být vždy žadatel sám jistý, že bude schopen půjčku v termínu splatit, a že mu půjčka opravdu může pomoci překlenout krátké časové období a nedostane se do ještě větších problémů. Do nečekané situace s náhlými výdaji se občas může dostat každý z nás, ale přetrvávající nedostatek prostředků řešit mikro půjčkami je nesmysl. Pokud žadatel přesto neví jestli nebude muset čerpat mikro půjčku opakovaně nebo jen dočasně, pak je dobré si předem srovnat poplatky za opakovanou půjčku a další parametry.



Existují i douhodobé půjčky, kde moc nepřeplatím?

