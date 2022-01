Chystáte se posílat zásilky do zahraničí? Využijte společnost Emons

Její služby jsou určené pro soukromé osoby i firmy. Uvidíte, že s přepravní společností Emons bude přeprava zásilek do zahraničí zcela bezstarostná a na vysoké úrovni.

Snadná a rychlá přeprava

Díky mnohaletým zkušenostem a promyšlené logistice najde společnost Emons vždy nejlepší způsob, jak přepravit vaší zásilku co nejrychleji a zároveň bezpečně. Společnost pro přepravu zásilek využívá všechny možné způsoby přepravy zásilek. Mezi nejčastější způsob přepravy patří především pozemní přeprava (silniční a železniční), která je rychlá a cenově výhodná. Pro přepravu zásilek do zahraničí využívá také leteckou a námořní dopravu. Výjimkou není ani kombinovaná přeprava, tak aby náklady na přepravu byly pro zákazníka co nejnižší.

Propracovaná logistika

Přeprava zásilek do zahraničí je u Emons také spojená s propracovanou logistikou. Často využívaným způsobem přepravy zásilek je doprava na paletách, která je typická svoji efektivností a bezpečností zásilek při přepravě. Také je charakteristická celkovým zrychlením přepravy, jelikož přeprava palet umožňuje využít všechny způsoby dopravních cest, ať po souši, ve vzduchu či po vodě. Společnost Emons mimo jiné nabízí kompletní celní služby, bez kterých se při mezinárodní přepravě neobejdete.

Jak podat zásilku?

Podat zásilku u společnosti Emons není nikterak složité. Naopak celý proces odeslání zásilky je nesmírně jednoduchý. Společnost Emons stačí kontaktovat v rámci poptávkového formuláře, který je k dispozici na jejich webových stránkách. Můžete si tak nezávazně zjistit cenu přepravy zásilky, a bude jen na vašem rozhodnutí, zda jejich služeb využijete. Vše tak vyřídíte v pohodlí svého domova. Stačí jen zásilku pořádně zabalit. Zásilku vyzvedne kurýr, anebo můžete navštívit některou z poboček Emons.

Další informace zjistíte na jejich webových stránkách.