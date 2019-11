Chystáte se do Ruska? Nezapomeňte na povinné vízum

Nejste už nabaženi západoevropských metropolí? Tak je vyměňte za ty východoevropské. I ty rozhodně mají co nabídnout. A zdaleka nemusíte směřovat jen do Moskvy, za návštěvu zajisté stojí Petrohrad, Zagorsk, ale třeba i vzdálený Vladivostok. Naše putování ale zahájíme v největším městě Evropy, v Moskvě.

Zahoďte veškeré předsudky

Těžko byste hledali kontrastnější město, než je Moskva. Největší město Evropy, které obývá více obyvatel než celou Českou republiku. Najdete tu spoustu megalomanských staveb a pozlacených chrámů, které jí jako by dodávají punc luxusu a elegance. Ty město rádo staví na odiv. Svou odvrácenou tvář v podobě chudoby a bídy samozřejmě odvrací. To však neznamená, že neexistuje. A už vůbec to neznamená, že není na místě toto město poznat. Neovlivněni médii a pro mnohé stále živou komunistickou minulostí. Chcete-li si Moskvu skutečně užít, zahoďte veškeré předsudky a stereotypy.

Nejenom mauzoleum stojí za návštěvu

Husákovy děti si pod pojmem Moskva často představí Rudé náměstí a mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina. Ten v něm ostatně stále leží. Vypadá jako vosková figurína a v mnoha návštěvnících vzbuzuje rozporuplné pocity. V Moskvě ale najdete spoustu míst, která vás skutečně okouzlí. Tajemné a majestátní chrámy se zlatými kupolemi, sakrální stavby či pravoslavné kostely. Ale i místa připomínající starobylé Rusy a vládu středověkých knížat.

Jaká místa nevynechat?

Samozřejmě Kreml, slavné moskevské divadlo, Rudé náměstí a náměstí vítězství a katedrálu Vasila Blaženého, což je vlastně soubor několika samostatných kaplí spojených chodbami. Vaší pozornosti by však nemělo uniknout ani obří nákupní centrum s akváriem ve tvaru cylindru uprostřed. Ve městě však najdete spoustu parků a zahrad, diskoték, nočních klubů a samozřejmě restaurací s mezinárodní i klasickou ruskou kuchyní. Boršč a plněné ruské pirožky si tu dát zkrátka musíte!

Nezapomeňte na vízum!

Navnadili jsme vás? Pokud ano, pusťte se do plánování cesty. A nezapomeňte na nezbytné vízum do Ruska, bez kterého by vás na hranicích s Ruskou federací poslali nazpět. A to by byla škoda. O turistické vízum můžete zažádat přímo na ruské ambasádě v Praze, nebo se obrátit na služby některé z agentur, která jej obstará za vás. Včetně nezbytného pozvání, jež k žádosti spolu s dalšími nezbytnostmi musíte přiložit. Tak šťastnou cestu.