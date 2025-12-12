Chrudimská porodnice: Nejpopulárnější v Česku

Tento úspěch potvrzuje, že respektující péče, moderní prostředí a lidský přístup jsou hodnoty, které maminky oceňují nejvíce.
Porodnice v Chrudimské nemocnici patří dlouhodobě mezi oblíbená místa, kde ženy přivádějí na svět své děti. Tato obliba se nemění – naopak, již několik let v řadě ji maminky vyjadřují i přes anketu na portálu eMimino. Porodnice se neustále rozvíjí, sleduje moderní trendy a nabízí maminkám respektující péči, pohodlí i bezpečí.
„Titul Porodnice roku 2025 je pro Chrudimskou nemocnici obrovským oceněním a potvrzením, že společně děláme správnou věc. Děkuji všem maminkám za důvěru a hlavně našemu týmu – nejen lékařům, porodním asistentkám a sestřičkám, ale i kolegům z novorozeneckého oddělení, ARO a komplementu – za jejich profesionalitu, empatii a nasazení. Každý úspěch začíná spoluprací a tento patří nám všem,“ říká Peter Škapinec, primář gynekologicko-porodnického oddělení Chrudimské nemocnice.
Místo, kde vznikají nové rodiny
Maminky zde mají k dispozici širokou škálu služeb, které podporují přirozený průběh porodu a jejich komfort. Mezi velmi oblíbené patří porodní gauč – pohodlný, polohovatelný a využívaný přibližně u třetiny porodů. S porodními plány se personál setkává přibližně u poloviny klientek.
Trendy v porodnictví se rychle mění a chrudimská porodnice na ně pružně reaguje. Vzhledem ke klesající porodnosti je nezbytné přizpůsobovat se nejen technicky, ale především v přístupu k rodičkám. V posledních letech se tento přístup výrazně proměnil a tým porodnice se snaží, aby se ženy cítily bezpečně, respektovaně a podporovaně. To vyžaduje neustálé vzdělávání – jak v oblasti podpory fyziologického porodu, tak v oblasti komunikace. „Dnes už nestačí jen technicky zvládnout porod. Maminky potřebují vědět, že je slyšíme, že jsme tu pro ně. Každá žena si zaslouží porod, který jí pomůže cítit se silná a schopná,“ říká Jana Čápová, staniční sestra gynekologicko-porodnického oddělení Chrudimské nemocnice.
Rodičky můžou využít celou řadu novinek
Porodnice nabízí také aktivní polohování, techniku rebozo, aromaterapii, hydroterapii, masáže, relaxační hudbu, bylinnou napářku, akupresuru, tejpování, práci s těhotenským šátkem, použití combitracu, vanu, bazének, předporodní besedy, poradnu pro kojení a nově i akupunkturu. Mezi nejčastěji využívané patří napářka, masáže, možnost rodit v jakékoli pozici, tejpování a také bufetové snídaně, které přispívají k pohodlí během pobytu.
Nedávno otevřený partnerský pokoj je téměř neustále obsazený, protože rodiče oceňují možnost být spolu i v těch nejintimnějších chvílích.
Velký zájem je také o otisk placenty, který se stal oblíbenou vzpomínkou na spojení mezi matkou a dítětem. Rodiče si mohou zvolit barevnou variantu a výsledný obraz připomíná strom života. Placentu je možné při splnění hygienických podmínek vydat k dalšímu zpracování nebo například k rituálnímu zakopání.
Screening poporodní deprese
Porodnice se nově zaměřuje také na oblast perinatálního duševního zdraví. Chrudimská porodnice se tak stala v Nemocnici Pardubického kraje další, která se zapojila do screeningového programu duševního stavu. Zdravotníci se dále vzdělávají, aby mohli pomoci maminkám, které procházejí psychicky náročným obdobím. „Maminky povzbuzujeme, aby se nebály mluvit o tom, co je trápí. Jsme tu pro ně – jako průvodci, kteří jim pomáhají najít sílu přivést na svět své dítě a vytvořit novou rodinu,“ doplňuje Tereza Pinková, zástupkyně primáře porodnicko-gynekologického oddělení, s tím, že období po porodu může být velmi citlivé a v dnešní době jsou na něj ženy často samy. Chrudimská porodnice chce být místem, kde mohou maminky otevřeně sdílet své obavy a najít podporu.
Tato péče vyžaduje spolupráci několika týmů, které se neustále vzdělávají a přinášejí nové přístupy. Poděkování patří nejen jim, ale i samotným maminkám, které tento směr podporují a oceňují.
Porodnice v Chrudimi je otevřená, moderní a se srdcem na správném místě. Její tým věří, že klidná, bezpečná a respektující péče je základem dobrého porodu – a tím i dobrého začátku nové životní etapy. „Práce v porodnici má obrovský lidský a duchovní rozměr. Jsme svědky zrodu nové rodiny. Můžeme ovlivnit, jak žena prožije porod, jak se začne vnímat jako matka, jak se její partner stane otcem. Naším přístupem můžeme pomoci, aby nově vzniklá rodina byla silná a spokojená,“ uzavírá Lenka Čeliňáková, porodní asistentka gynekologicko-porodnického oddělení Chrudimské nemocnice.
Porodnice v číslech
V letošním roce se zatím nejvíce dětí narodilo v červnu, což kopíruje dlouhodobé statistiky. Největší miminko vážilo 4660 gramů, nejmenší 2350 gramů. V pěti měsících roku převažovaly narozené holčičky. V porodnici se narodila také trojice dvojčat.