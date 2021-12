Chcete zjistit míru hlučnosti v okolí vaší nemovitosti?

Zkusme se ale někdy zamyslet nad tím, kdy naposledy jste slyšeli opravdu úplné ticho a klid. Přesně to, že je hlukový smog všudypřítomný, je také důvod k jeho měření.

Měření hlučnosti v okolí staveb

Nadměrné množství hluku může mít na lidskou osobu i všechny ostatní živé organismy nepřirozené důsledky. Proto existují vyhlášky a zákony, které umožňují limitovat úroveň hlukového smogu, se kterou bychom se měli setkávat. Měření hluku je proto zásadním bodem pro všeobecné zdraví.

Tato úroveň se dokonce může mapovat a ukládat pro pozdější účely. Nejdůležitější ale je, že při jakékoliv stavbě a rozšiřování městské zástavby, je nutné tuto úroveň pravidelně měřit. Následné měření hluku v chráněném prostoru staveb je pak výsledkem, který je nutné schvalovat od ministerstva životního prostředí.

Přemýšlíte kam na pozemku umístit novostavbu?

Pokud máte možnost vybírat z větší plochy a určit si umístění novostavby, tak se hodí využít plošného měření hlučnosti. Existuje totiž spousta aspektů, které mohou i v rámci jednoho jediného pozemku, udělat velké rozdíly v místní hlučnosti.

Nejčastěji jde o přírodní překážky, jako může být zvlněný terén nebo přirozená zeleň na pozemku a okolí. Výsledkem měření je pak predikce hlukových map, která vám umožňuje vybrat správné místo na pozemku nejen v současnosti, ale i do budoucna.

Pomoci může i standardní akustika prostoru

To vše ale neznamená, že by byly jen externí vlastnosti zástavby způsobem, jak se vyhnout zvýšenému smogu. Další možností je akustika prostoru, se kterou se dá pohrát ještě lépe. Za oknem můžete slyšet vír velkoměsta ve svém plném proudu. Ale i tak při správně nastavené akustice prostoru nemusíte mít obavy z toho, že by to mělo dopad i na vaše domácí pohodlí.