Chcete tisknout na nerovné povrchy? Umí to stroje pro tamponový tisk

Hodí se pro různá odvětví – pro potisk propagačních předmětů v reklamě, v automobilovém průmyslu, u sportovních potřeb, hraček, u elektroniky i elektrických spotřebičů nebo ve zdravotnictví a farmacii.

Tampon se umí tvarově přizpůsobit, a tak lze tisknout na různé tvary povrchů. Nejen na ploché, ale i válcové, konkávní, vypouklé, kulovité, na povrchy se složitými úhly i na povrch texturovaný.

Tamponový tisk umožňuje rovněž vícebarevný potisk „mokré na mokré“ bez nutnosti čekat na zaschnutí jednotlivých vrstev. Tamponové barvy jsou přitom velice odolné, a to jak po stránce mechanické, tak chemické. Finální potisk nepotřebuje ani žádné speciální podmínky pro zasychání. Bohatě postačí volné schnutí při pokojové teplotě.

Stroje pro tamponový tisk dodává Meritage s.r.o.

Dodavatelem osvědčených strojů pro tamponový tisk je firma Meritage. Stroje i součástky, ze kterých jsou vyrobeny, se vyrábí v Německu. Snadno se integrují do automatických tamponových montážních linek a lze jimi potisknout téměř každý materiál. Bez problémů rovněž sklo, keramiku či kov. Tisknout lze i nejmenší detaily, protože tiskové rozlišení je mnohem větší než například u sítotisku.

Automat Module ONE

Poloautomatický tamponový stroj – Automat Module ONE je doslova technologickým průlomem v oblasti tamponového tisku pro středně velké zakázky. Tisk je cenově dostupným od zakázek o několika kusech až po zmíněné středně velké série, současně je mimořádně přesný a kvalitní. Řídicí software je univerzální a snadno se naprogramuje. K dispozici je bohaté příslušenství, například na předúpravu povrchů.

Pracovní stanice Module One

Dalším poptávaným strojem je pracovní stanice Module One. Jde o tamponový stroj zabudovaný do kompaktní pracovní stanice. Má variabilní konstrukci a je bezpečný, pokud jde o obsluhu. Do stanice lze zabudovat standardní tiskové tamponové stroje ze sérií V-DUO, Hermetic nebo Sealed Ink Cupe E.

Skvělá kvalita tisku a nízká cena

Stroje pro tamponový tisk vynikají snadnou obsluhou i minimálními požadavky na údržbu. Snadno se seřizují i přenastavují. Obecně jsou proto náklady na jejich provoz velice nízké. Malé jsou též prostorové nároky na jejich umístění. Kvalita tisku je vysoká.