Chcete pracovat s nejvýkonnějším podnikovým počítačem v ČR?

ŠKODA AUTO je tím nejzvučnějším jménem v českém průmyslu. Málokdo však ví, že Škodovka patří také mezi přední české IT společnosti. ŠKODA IT, jak se název rozsáhlého oddělení jmenuje, mění celý automobilový průmysl a aktuálně zaměstnává stovky specialistů. Důležitost ŠKODA IT neustále roste, a to především díky digitalizaci a rozvoji průmyslu 4.0. Samotné automobily už dnes mají online připojení a ŠKODA AUTO se tak neustále pohybuje v oblasti IoT (internet věcí), což vyžaduje nejen neustálé zvyšování výpočetní kapacity a cloudových úložišť, ale také vznik nových IT profesí. Obrovský důraz se klade také na kybernetickou bezpečnost a ochranu proti nejrůznějším hackerským útokům. Platí tedy, že ŠKODA AUTO není jen automobilka, ale postupně se z ní stává IT firma.

Tolik k samotnému IT oddělení, pojďme se však zaměřit na nový superpočítač, který je od konce října 2019 součástí hlavního sídla v Mladé Boleslavi. Jeho výkon je aktuálně 2 petaFLOPS, ovšem v budoucnosti se počítá s navýšením na 15petaFLOPS, což znamená, že množství výpočetních operací vzroste až na 15 biliard za vteřinu. To oddělení ŠKODA IT teprve čeká. I teď je však superpočítač se svým výkonem tím nejlepším podnikovým zařízením v České republice.

Klaus-Dieter Schürmann, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast IT a financí, vysvětluje: „S instalací nového vysoce výkonného počítače společnost ŠKODA AUTO dále rozšířila největší podnikové výpočetní centrum v České republice. Důsledně tak pokračujeme ve své cestě k digitální společnosti a vytváříme tak důležitý technický předpoklad k maximálnímu využití stávajících a budoucích technologií a k dosažení maximální efektivity a hospodárnosti například ve vývojových procesech.“

Superpočítač disponuje dvěma počítačovými clustery, 1008 výpočetními uzly a 24 192 procesovými jádry. Pokud to srovnáme s prvním mainframovým serverem, který ŠKODA uvedla do provozu už v roce 1969, jedná se o 67miliardkrát vyšší výkon. Superpočítač je využíván pro simulace, zobrazení ve virtuální realitě. A to například pro vývoj v oblasti ochrany chodců, vývoj motorů nebo pro simulace v oblastech aeroakustiky i aerodynamiky. Zároveň se v datovém centru budou ukládat data propojených aut, kde musí fungovat maximální bezpečnost.

