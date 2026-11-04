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Chcete mít úspory v bezpečí? Šest otázek, na které byste si měli před jejich uložením odpovědět

Komerční sdělení

Chcete mít úspory v bezpečí? Šest otázek, na které byste si měli před jejich uložením odpovědět | foto: WAVEMAKER Czech s.r.o.

Komerční sdělení

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Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Peníze na rekonstrukci, spoření na budoucnost, nové auto nebo rezerva pro nečekané výdaje. Každý spoříme na něco jiného, ale jedno máme společné. Když dojde na spoření a investování, je pro nás Čechy ze všeho nejdůležitější nepřijít o vložené peníze.

Většina z nás nechce riskovat vůbec nebo připouští jen minimální riziko, ale jen výměnou za vyšší výnos. Jak ale vybrat tu správnou cestu, kde budou vaše úspory skutečně v bezpečí a zároveň neztratí na hodnotě? Jana Součková ze Stavební spořitelny ČS (Buřinky) doporučuje se na chvíli zastavit a zodpovědět si při výběru konkrétního finančního produktu šest základních otázek.

Na co se tedy zaměřit, abyste měli větší jistotu uložených peněz?

1. Jak budou mé úspory chráněné?

Tak zní základní otázka, kterou byste si měli položit ještě před uložením peněz. U bankovních vkladů a stavebního spoření funguje zákonné pojištění vkladů. To znamená, že pokud by banka nebo stavební spořitelna zkrachovala, klienti obdrží náhradu svých vkladů včetně úroků, a to do zákonem stanoveného limitu. „Myslete ale na to, že tomu tak není automaticky u všech produktů, které slibují zhodnocení peněz. Před podpisem smlouvy se proto vyplatí zjistit, zda jsou vaše peníze skutečně pojištěné a v jakém rozsahu,“ upozorňuje Jana Součková a dodává: „Vklady jsou pojištěny včetně připsaných úroků do výše ekvivalentu 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné finanční instituce.“

2. Vím, kolik mi spoření vydělá?

Vysoký výnos může vypadat lákavě. Důležité ale je vědět, zda je garantovaný, nebo se může v průběhu spoření měnit. Že nejde o maličkost, ukazuje i průzkum Buřinky. Každému pátému Čechovi vadí, když dopředu neví, jaké zhodnocení mu produkt přinese. „Než se rozhodnete, zjistěte si, jak dlouho nabízená sazba platí a zda její získání není podmíněno dalšími požadavky. Výnos může zvýšit i státní podpora, je ale potřeba znát podmínky jejího získání,“ říká Součková.

3. Kolik mě bude spoření stát?

Nejde jen o to, kolik na spoření či investici vyděláte, ale také kolik zaplatíte. Pro 87 % Čechů jsou při výběru finančního produktu důležité jasné podmínky a poplatky. Téměř třetina se přitom obává skrytých poplatků nebo složitých podmínek. Vyžádejte si proto sazebník a zjistěte, zda budete platit za sjednání, vedení účtu nebo předčasné ukončení smlouvy. I zdánlivě malé částky totiž mohou výsledné zhodnocení snížit.

4. Na jak dlouho si mohu peníze odložit?

Ne všechny úspory potřebujeme mít okamžitě k dispozici. Zatímco finanční rezerva na nečekané výdaje by měla být snadno dostupná, peníze na plánovanou rekonstrukci si můžeme odkládat i několik let. Před výběrem spoření si proto ujasněte, kdy budete peníze potřebovat. „Z našich zkušeností víme, že lidé často věnují velkou pozornost úrokové sazbě, ale méně už přemýšlejí nad tím, kdy budou peníze skutečně potřebovat. Přitom právě časový horizont je jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru vhodného produktu. Jinou rezervu potřebujete na nečekané výdaje a jinak budete přemýšlet o penězích na rekonstrukci nebo budoucnost dětí,“ uvádí Součková.

5. Vím, komu své úspory svěřuji?

Důvěryhodnost poskytovatele patří mezi důležitá kritéria při rozhodování o úsporách. Nespoléhejte proto jen na líbivou reklamu nebo slib mimořádného výnosu. Podívejte se, zda je společnost pod dohledem České národní banky. Seznam regulovaných subjektů najdete na Odkaz A pokud vám někdo nabízí neobvykle vysoké zhodnocení bez jakéhokoliv rizika, je namístě opatrnost.

6. Rozumím tomu, co podepisuji?

Smlouva plná odborných pojmů by vám neměla bránit pochopit, co se s vašimi penězi děje. Přesto se 23 % Čechů obává, že finančnímu produktu nebude dobře rozumět. Pro 85 % je přitom jednoduchost a srozumitelnost důležitá. Zkuste jednoduchý test: Dokážete vlastními slovy vysvětlit, jak produkt funguje, co vám přinese a za jakých podmínek získáte peníze zpět? Pokud ne, ptejte se. A smlouvu nepodepisujte, dokud odpovědi nebudete znát.

Mějte své úspory v suchu

Pokud si po zodpovězení výše zmíněných otázek uvědomíte, že je pro vás prioritou bezpečí, předvídatelnost a dlouhodobé spoření, může být jedním z řešení právě stavební spoření. Vklady jsou ze zákona pojištěné, úroková sazba je garantovaná a spoření může přinést také státní podporu až 1 000 Kč ročně při splnění zákonných podmínek. Buřinka k ní navíc aktuálně přidává bonus ve formě zdvojnásobení státní podpory, a klient tak může získat až dalších 6 000 Kč během prvních šesti let spoření. S poplatkem za vedení účtu je potřeba počítat podle aktuálního sazebníku. A pokud to stihnete do konce roku, můžete získat státní podporu ještě za letošní rok. Stačí si spoření sjednat a potřebné peníze vložit tak, aby byly na účtu připsány do 31. prosince. Pro získání maximální státní podpory je potřeba v daném kalendářním roce naspořit alespoň 20 000 Kč.

„Pro plné využití výhod stavebního spoření je potřeba počítat s minimálně šestiletým horizontem. Stavební spoření proto může dávat smysl především u peněz, které nebudete v nejbližších letech potřebovat, například při postupném spoření na rekonstrukci nebo jiné větší plány,“ uzavírá Součková.

Chcete mít své úspory v suchu? Podívejte se, jaké možnosti bezpečného zhodnocení nabízí stavební spoření od Buřinky Odkaz

Jana Součková, zodpovědná za oblast stavebního spoření v Buřince

O průzkumu

Průzkum pro Stavební spořitelnu České spořitelny realizovala agentura Data Stories v červenci roku 2026. Sběr dat proběhl na online panelu. Průzkumu se zúčastnilo 1 006 respondentů ve věku 18 až 75 let, vybraných kvótním výběrem podle pohlaví, věku a regionu.

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