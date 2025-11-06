Český fintech dospěl: z experimentu vyrostl obor s miliardovým výkonem

Nová studie Metropolitní univerzity Praha a Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) potvrzuje, že obor vytváří tisíce pracovních míst (6 394 lidí), přitahuje zahraniční talenty (1 603 cizinců) a generuje miliardové zisky.
Kromě toho, že vrací Česko na mapu technologického světa, fintech vytváří téměř 12 miliard Kč hrubé přidané hodnoty a každý rok do veřejných rozpočtů přináší 3,6 miliardy Kč. Z okrajové domény startupů se tak stal strategickým segmentem české ekonomiky.
„Je to poprvé, kdy máme jasná data o tom, jak velký český fintech skutečně je. A čísla mluví jasně – z experimentů se stal ekosystém, který má ekonomickou váhu,“ říká Ondřej Machač, výkonný ředitel České fintechové asociace.
Český fintech už není jen o Praze a startupech
Dvě třetiny firem jsou malé a střední podniky, mikrofirmy už tvoří jen čtvrtinu trhu. A neomezují se jen na Česko – téměř polovina firem působí ve dvou a více zemích, často s globálními ambicemi.
„České fintechy dnes patří do evropské i světové první ligy. Od platebních řešení přes investiční technologie až po blockchain – firmy jako FTMO, GoPay, BudgetBakers nebo SatoshiLabs dokazují, že český talent má světový dosah,“ doplňuje Aleš Rod, ředitel CETA.
Inovace a spolupráce s bankami prospívají růstu
Za hlavní silné stránky fintechů označují respondenti studie technologické inovace a uživatelskou přívětivost. Pozitivní trend je i spolupráce s bankami – více než 60 % firem ji hodnotí jako dobrou nebo velmi dobrou. Rivalita tak ustupuje strategickým partnerstvím.
Regulace jako brzda i příležitost
Největší bariérou rozvoje zůstává regulace a omezený přístup k financování. Až 98 % fintechů je pro legislativní zakotvení zaměstnaneckých akcií (ESOP), kterého se dočkáme od roku 2026, a možnost čerpat investiční podporu ve stylu britského EIS.
„Na regulačním podhoubí záleží, jestli se český fintech posune na úroveň Estonska nebo Irska. Zájem o ESOP i EIS ukazuje, že firmy chtějí růst, odměňovat talenty a budovat udržitelný ekosystém,“ vysvětluje Dominik Stroukal, Metropolitní univerzita Praha.
Nová exportní značka Česka
Fintech se sebevědomě přidává k tradičním českým exportním artiklům – nejen díky technologiím, ale i schopnosti přitahovat špičkové odborníky.
„Fintech je jednou z mála oblastí, kde máme přirozenou konkurenční výhodu. Pokud stát a regulátoři vytvoří předvídatelné prostředí, můžeme být v příští dekádě evropským fintechovým hubem,“ uzavírá Ondřej Machač.
Fintech v číslech (2025)
● 6 394 pracovních míst, z toho 1 603 cizinců
● 11,9 mld. Kč hrubé přidané hodnoty
● 3,6 mld. Kč přínos pro veřejné rozpočty
● 55 000 Kč průměrná mzda v oboru
● 98 % firem chce ESOP, 67 % by uvítalo EIS
● Index důvěry: 49 bodů, Index podpory: 22 bodů