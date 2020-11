Česká „oliheň“ zvyšuje bezpečnost na letištních plochách již 17 let

V minulosti bylo i na velkých mezinárodních letištích zcela běžné, že základním prostředkem pro zajištění bezpečnosti letadel i pozemních mobilních prostředků na letištních plochách byly oči dispečerů, pilotů a řidičů. Dodržování bezpečných rozestupů bylo založeno pouze na vizuálním kontaktu a pozorování na letištní řídicí věži. Při snížené viditelnosti pak byly pohyby letadel i vozidel koordinovány na základě jejich vlastních hlášení o poloze.

Zhruba od počátku 90. let začali řídící letového provozu využívat k vytvoření přesného a aktuálního obrazu o situaci na letištní ploše syntézu informací z několika technologií současně. Mezi ty nejdůležitější a stále více se prosazující patří takzvaná multilaterace, odvozená od vojenských pasivních sledovacích systémů (originální to české technologie dnes rovněž rozvíjené v ERA), a systémy ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) založené na poloze GPS. Díky nim je možné dosáhnout výrazně větší přesnosti a spolehlivosti při určení polohy strojů.

Starší design zvaný „žraločí ploutev“

Vozidlové majáky SQUID

Mezi nejrozšířenější prostředky pro sledování a identifikaci mobilních prostředků na letištních plochách dnes patří přehledový systém SQB (Squitter Beacon) od společnosti ERA. Je známý pod obchodním označením SQUID (česky oliheň), díky tvarové podobě s tímto mořským živočichem. Práce na projektu SQB začaly už před 20 lety, hlavním cílem bylo vyvinout jednoduché, spolehlivé a na obsluhu nenáročné zařízení, které by umožnilo zobrazit vozidla stejně jako letadla. Jinými slovy, vyvinout jakýsi vozidlový odpovídač pro určení polohy.

Současný vzhled SQUIDu ve tvaru olihně

To se podařilo a dnes jsou majáky SQUID rozšířeny na mnoha velkých letištích po celém světě. Jde o kompaktní maják, který ve standardním módu S na frekvenci 1090 MHz vysílá takzvaný squitter, tedy standardizovanou zprávu obsahující identifikační adresu a údaj o poloze, identifikaci vozidla a kategorii prostředku. Informaci o poloze získává SQB z vlastního GPS přijímače, který je včetně své antény integrovaný do jednoho celku s ostatními komponenty zařízení. Maják je navržen a zkonstruován tak, aby byl schopen činnosti i v extrémních klimatických podmínkách při teplotách od mínus 40 °C do +70 °C a až 100% relativní vlhkosti vzduchu. Spolehlivě tak funguje po celé planetě – v horách, pouštích i tropech.

První generace SQUID byla otestována ve spolupráci s Letištěm Praha a v roce 2004 zavedena do běžného provozu. Na letištní vozidla je možné jej umístit napevno nebo prostřednictvím magnetů. Jeho výhodou je i velmi malá spotřeba (příkon je menší než 3 W), díky níž jen minimálně zatěžuje palubní elektrickou síť a akumulátory vozidel, na něž je umístěn. Během provozního období prošel maják různými vývojovými stádii a dnes se používá již 4. generace. Vzhledem k jeho jednoduchosti a spolehlivosti je tak možné na letištích vidět v provozu i starší typy SQUID, známé jako žraločí ploutev.

Za 17 let 8000 kusů po celém světě

Zásadní vlastností SQUID je jeho plná kompatibilita se všemi současnými technologiemi multilaterace či ADS-B, tedy včetně systémů od jiných výrobců. SQUID je dnes zařazen jako jeden z bezpečnostních prvků již existujících letištních systémů. Právě to je i jeden z klíčových požadavků uživatelů těchto majáků. Prvním z nich se stalo pražské letiště (dnes jich zde používají přes 200), avšak už v roce 2005 jezdily SQUIDy i na letišti Schiphol v nizozemském Amsterodamu, které patří k evropským průkopníkům v zavádění komplexních systémů pro řízení letového provozu. Do současnosti tam bylo dodáno bezmála 500 kusů „olihní“.

Mezi další významné evropské uživatele majáků patří například letiště v Oslu, v Berlíně, v dánské Kodani a mimo Evropu v kanadském Montrealu, malajském Kuala Lumpur či jihoafrickém Johannesburgu. Celkový počet vyrobených a prodaných SQUIDů dosahuje 8000 kusů používaných ve 40 zemích. Zatím poslední úspěch zaznamenala ERA letos na jaře, kdy získala kontrakt na dodávku 135 SQUIDů pro letiště v německém Stuttgartu.

