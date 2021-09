Češi nemají na vlastní bydlení, přesto na nemovitosti mohou i vydělat

Nemovitosti vnímá 85 % Čechů jako atraktivní investici. Ukázal to druhý ročník průzkumu Generali Investments CEE o finanční situaci v souvislosti s bydlením. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Kdo chce bydlet ve vlastním, musí více šetřit

Pandemie koronaviru zhoršila vyhlídky na vlastní bydlení 6 z 10 Čechů. Celkem 77 % respondentů má v současnosti strach, že si nebudou moci pořídit nebo rekonstruovat vlastní nemovitost.

Především mladí do 26 let se také více stěhují zpátky k rodičům. Zatímco na podzim 2020 žilo s příbuznými 15 % z nich, letos je to už 23 %. Vzrostl i podíl těch, kteří už o vlastním bydlení ani neuvažují a raději volí nájem. Zatímco v roce 2020 šlo o 8 % respondentů, nyní je to již 10 %.

„Ceny bydlení vytrvale rostou již několik let a koronavirová krize tempo růstu nemovitostí ještě urychlila. Kromě toho pro spoustu lidí představovala výrazný zásah do úspor či příjmů, takže se někteří z nich vzdali myšlenky na koupi vlastní nemovitosti. Na to reaguje i trh. Pokračuje totiž trend stavby projektů čistě k nájemnímu bydlení,“ komentuje Marek Bečička, ředitel Product & Real Assets Generali Investments CEE.

Rezidenční nemovitost v portfoliu Generali Fondu realit: Praha, Kořenského 1 | foto: Generali Investments

Nemovitost jako nejoblíbenější investice

Češi si stále více uvědomují, že stabilně rostoucí ceny nemovitostí z nich dělají ideální prostředek pro investice. Jako atraktivní investici vnímá nemovitosti 85 % Čechů. Jen málo z nich ale ví, že prostřednictvím investičních fondů do nich mohou investovat i v případě, že nedisponují částkou potřebnou ke koupi vlastní nemovitosti v řádech milionů korun.

„Investice do nemovitostí si drží mezi lidmi velkou oblibu, protože jejich cena stabilně a dlouhodobě roste. Jedná se proto o výhodný způsob, jak zhodnotit svoje úspory,“ vysvětluje Martin Pecka, který je portfolio manažerem Generali Fondu realit.

61 % Čechů si myslí, že ceny nemovitostí budou i nadále růst, 15 % respondentů naopak věří, že dojde k „prasknutí bubliny“ a poklesu cen. 7 z 10 Čechů by v případě investic do nemovitostí preferovalo přímé vlastnictví, zbylých 30 % pak investice prostřednictvím fondů nebo kombinaci obojího. Generali Fond realit umožňuje investice již od nižších částek, doporučená je minimální investice ve výši 10 000 Kč. Investovat je však možné i s menší částkou.

Rezidenční nemovitost v portfoliu Generali Fondu realit: Praha, Milíčova 3 | foto: Generali Investments

„Málokdo si ale uvědomuje, že na investice do nemovitostí nemusí mít rovnou miliony. Při investicích prostřednictvím fondů je možné vydělávat na rostoucí hodnotě nemovitostí i s menšími částkami, naopak malým investorům se snižují některá rizika. Jedná se především o větší diverzifikaci portfolia, kvalitní výběr nemovitostí a jejich následnou profesionální správu. Navíc je přímo nezatěžují některé nákladové položky, jako jsou například náklady na rekonstrukci a výpadek příjmů v případech, kdy jim odejde nájemník a delší dobu shánějí nového,“ uzavírá Bečička.