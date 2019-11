Certifikáty ověnčený. Takový je Lorenc Logistic

V první řadě ukazují, že se nechtějí spokojit s průměrně poskytovanými službami. Vše, co se zde nabízí, je do detailu promyšlené a komplexní. Není to jen dopravní společnost, ale i celý komplex služeb s dopravou souvisejících. Nejedná se zde jen o převezení nákladu z bodu A do bodu B. Kromě vlastní skladové sítě napříč Českou republikou nabízejí i vlastní autoservis, myčku, čerpací stanici, metrologii a přepravní systém FOFR. O náklad se tak starají po celou dobu, dokud se nedopraví ke konečnému příjemci.

Tato společnost však jde ještě dál. O náklad se starají důkladně proškolení pracovníci. Na certifikáty a dodržování podmínek dohlíží manažer kvality, který každoročně dokáže úspěšně obhájit stávající certifikáty a navíc rozšiřovat jejich již početné řady. Z velkého množství, které společnost vlastní, si řekneme něco málo jen o třech z nich.

SQAS

V roce 2010 se společnost Lorenc Logistic rozhodla pro zavedení systému SQAS Systém posuzování bezpečnosti a kvality.

Systém splňuje náročné požadavky chemického průmyslu a pro společnost to znamená lepší vstupenku do chemického průmyslu = zajištění kvalitních služeb.

Jedná se o systém posuzování kvality a bezpečnosti včetně ochrany zdraví a životního prostředí nezávislým hodnotitelem, zodpovězením série 444 otázek o fungování společnosti. Organizace CEFIC (Evropský svaz chemického průmyslu) uplatňuje systém výběru dopravců pro přepravu jejich produktů právě s ohledem na hodnocení SQAS. Zjednodušeně řečeno, dle tohoto hodnocení vybírají chemické podniky dopravce. Výsledek přezkoumání je veřejný v podobě souhrnné zprávy.

V lednu 2012 byla společnost Lorenc Logistic, s.r.o. v České republice jednou z 16 dopravních firem, které prošly posouzením podle SQAS.Toto posuzování se opakuje každé 3 roky. Letos v létě se tento audit nejen podařilo úspěšně zdolat, ale výsledek se oproti minulému hodnocení zvednul o 4 %, a to je úspěch. Současné hodnocení společnosti Lorenc Logistic je tak nádherných 84 %.

GMP+

Co vůbec zkratka GMP+ znamená? Pojďme si to postupně vysvětlit - GMP znamená Good Manufacturing Practices – Správná výrobní praxe (SVP). Znaménko + označuje integraci se systémem HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points). Zkratka FSA znamená Feed Safety Assurance – Zajištění bezpečnosti krmiv.

Schéma GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do potravinového řetězce. Firma vlastní certifikáty GMP+B3 a GMP+B4, který opravňuje k převozu a skladování krmných směsí dle přísných norem. Nároky na skladování krmiv i jejich převoz jsou velmi vysoké. Týkají se hlídání teploty, správného čištění, manipulace i dokumentace atd.

FORS

Vzhledem ke stále rostoucím nehodám a úmrtím vlivem dopravního zatížení Londýna vznikla certifikační společnost FORS. Jejím úkolem je jak stanovení podmínek a vybavení pro provozovatele dopravy, tak i školení všech ostatních účastníků silničního provozu s cílem minimalizace možných kolizí.

Po dobu své existence prokázala společnost FORS snížení počtu vážných nehod. Ze strany města tedy začal být kladen velký důraz, aby všechny společnosti provozující činnost v centru Londýna měly své dopravní dodavatele certifikovány minimálně úrovní FORS Bronze (úrovně jsou celkem 3: Bronze, Silver a Gold).

Do budoucna je tedy logickým cílem, aby všechna velká města Anglie byla obsluhována pouze akreditovanými dopravními společnostmi.

Naše společnost Lorenc Logistic, s.r.o. získala FORS Bronze v roce 2015 jako jedna z velmi mála českých dopravních společností. V listopadu roku 2018 jsme jako doposud jediná česká firma dosáhli úrovně FORS Silver. A tuto úroveň - FORS Silver - se nám na podzim 2019 podařilo obhájit i pro rok 2020 i přes zvýšená kritéria na bezpečnostní vybavení vozidel a absolvování znalostních a bezpečnostních školení našich zaměstnanců.

Lorenc Logistic se pyšní řadou dalších certifikátů

Kromě výše zmiňovaných má firma další certifikace a členství, např. před nedávnem absolvovala audit DEKRA, řídí se normami ISO 14001, ISO 9001, je zelenou firmou atd. I přes stále se zvyšující požadavky na bezpečnost a environmentální politiku je tak společnost Lorenc Logistic, s.r.o. jednou z těch příkladných společností, kterým na bezpečnostních postupech a dobře proškolených zaměstnancích skutečně záleží.

