Cena zlata jde dolu, je čas nakupovat! Svoji sílu ještě ukáže

I když cena zlata vykazuje krátkodobě pokles, v dlouhodobém kontextu prodej zlata raketově roste. Brzy opět ukáže svoji sílu, jak to bylo po jarní koronavirové vlně, kdy dosáhlo svého historického rekordu, pokud jde o cenu za unci.

Zlato už není jen pro velké investory

Dříve bylo zlato pokládáno za prostředek uchování hodnoty majetku především pro velké investory. Dnes do zlata investují i investoři malí. Stále častěji si své finance ukládají do zlata i po menších částkách. Vedle zlatých cihel jsou proto v kurzu i zlaté investiční mince, které se kupují v nižší hodnotě, přitom cena zlata je u cihel i mincí identická.

Trh se zlatem se dramaticky mění

Zatímco dříve se doporučovalo uložit do zlata pět až deset procent majetku, dnes se zlato pokládá doslova za „zlato“ v portfoliu – tedy za tu nejjistější investici. Velcí i drobní investoři tak naopak začínají do zlata investovat desítky procent svých financí, mnohdy až 90 %. A to je skutečně dramatická změna. V době koronavirové epidemie se zlato ukázalo být jedinou investicí, která neztratila na hodnotě, ale naopak, cena zlata raketově rostla. Investoři začali nakupovat výrazně větší balíky zlata. V České republice navíc zlato zlevňuje i silná koruna, která se však neudrží trvale a zlato tak skokově pro nakupující podraží. Právě nyní trh zaznamenal na čas pokles ceny zlata a je doba ideální na větší nákupy.

Kde nakoupit investiční zlato?

