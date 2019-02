Cena Finparády za první českou multibankovní aplikaci Banky CREDITAS

Finparáda.cz zveřejnila výsledky 8. ročníku soutěže „Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2018“. Oceněny jsou vždy tři nejlepší finanční produkty z každé kategorie za uplynulý rok. Výhodou této soutěže je, že umístění finančních produktů je možné sledovat on-line během celého roku v žebříčcích Finparády.cz, jejichž celoroční vývoj předurčuje výsledné pořadí za daný rok. Mimo 11 produktových kategorií jsou vyhlašovány i dvě speciální kategorie, a to Cena Finparády.cz a Cena Veřejnosti.

Cena Finparády 2018 pro Banku CREDITAS za aplikaci Richee

Ocenění Cena Finparády jde nad limit konkrétních finančních produktů a jeho cílem je poukázat na výjimečné výsledky, inovátorské postupy nebo zajímavé počiny na bankovním a finančním trhu za daný rok.

Za rok 2018 Cenu Finparády získala Banka CREDITAS za první českou multibankovní aplikaci a stejnojmenný běžný účet Richee, ke kterému získá klient i platební kartu. Inovativním prvkem na celém řešení je především to, že klient vůbec nemusí mít účet u Banky CREDITAS, a přesto může prostřednictvím Richeeho obsluhovat své účty vedené v jiných bankách a mít tak ucelený přehled o svých financích v mobilu.

Cenu v minulých letech například získala MONETA Money Bank za produkt Smart Banka, Česká spořitelna za produkt Friends 24 a Komerční banka se systémem Trusteer Rapport - specializovaným softwarem na ochranu klientů banky před phishingem.

Unikátní mobilní multibankovní aplikace a běžný účet

Richee je multibankovní aplikace určená pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android. Nabízí přehled o celkovém zůstatku i zůstatcích na jednotlivých napojených účtech, umožní zadávání plateb ve většině napojených bank, automaticky kategorizuje transakce a generuje statistiky příjmů a výdajů. Má i funkci virtuálního účtu, kam si klient může doplnit vlastní data, například o hotovostních transakcích či o transakcích v bankách, které zatím nemají zpřístupněné otevřené bankovnictví.



Účet Richee lze založit pouze prostřednictvím výše uvedené aplikace. Nejběžněji využívané služby jsou zdarma – jde například o příchozí či odchozí tuzemské platby či pět výběrů z bankomatu jakékoli banky v ČR v měsíci. K účtu je poskytnuta také bezkontaktní platební karta, konkrétně MasterCard Standard. Její zřízení i vedení je také zdarma. Kartu je možné aktivovat přímo v aplikaci, stejně tak se zde dá zvolit či změnit PIN, spravovat limity karty, platit s ní na internetu, případně ji zablokovat.

Hlavní funkcí aplikace Richee je schopnost připojit účty z více bank a poskytnout jejich data přímo v této aplikaci. Uživatel nemusí mít účet u Banky CREDITAS. V současnosti lze připojit Banku CREDITAS, Českou spořitelnu, Fio banku, Equa bank a Air Bank. Nabídka připojení dalších bank je postupně rozšiřována.

Zadání a autorizace platby z napojených účtů

V aplikaci Richee je možné zadávat platby jak z účtů Banky CREDITAS, tak z účtů ostatních bank. Autorizace platby pak probíhá metodou, kterou klient používá u dané banky (např. SMS zprávou).

Úročení účtu je nadstandardní

Běžný účet, který založíte na pár kliknutí, je úročen sazbou 1,5 % p.a. Získáte k němu i výhodnou platební kartu.

„Úročení ve výši 1,5 % p.a. je u běžného účtu nejvyšší na trhu. Touto sazbou se úročí zůstatek do výše 300 tisíc korun, přičemž toto není na rozdíl od konkurence nijak podmíněno. Věříme, že to bude další motivující prvek pro využívání aplikace Richee,“ vysvětluje Kamil Rataj, člen představenstva Banky CREDITAS, do jehož gesce Richee spadá.

Statistiky příjmů a výdajů, Přiřazení kategorie k transakci | foto: Banka CREDITAS

Statistiky příjmů a výdajů

Přehled o příjmech a výdajích vzniká automaticky. Informuje o tom, kam finance směrují či jak s nimi lépe nakládat.

Platby jsou automaticky kategorizovány

Díky automatické kategorizaci transakcí jsou správně zařazeny výdaje a příjmy. Po vstupu do aplikace má uživatel ihned přehled o stavu financí na všech jeho účtech.

Statistiky příjmů a výdajů, Přiřazení kategorie k transakci | foto: Banka CREDITAS

Novinka z prosince 2018 - propojení s chytrými hodinkami

Napojení chytrých hodinek na aplikaci Richee navazuje na další novinky, které Richee v průběhu podzimu přinesl. Patří mezi ně například 3D Touch a Force Touch, které nabízí rychlé a pohodlné zaplacení z aplikace, nebo například vstup do demo verze appky, kam není třeba se přihlašovat. Během podzimu přibylo i zadávání plateb z účtů České spořitelny a možnost přidat si více účtů od Fio Banky. Užitečná je i nová možnost přidat si účtenku k transakci či fulltextové vyhledávání.



Jak je zajištěna bezpečnost účtu?

Na bezpečnost banka kladla velký důraz. Přístup k účtům je umožněn napojením přes API rozhraní dané banky a autorizovaným přihlášením, nikoli tzv. scrappingem, tedy strojovým čtením dat z klientova účtu po poskytnutí přihlašovacích údajů cizí aplikaci, což byla doposud jediná dostupná cesta přístupu k účtům u podobných konkurenčních aplikací.