Časté vichřice, drahé požáry. Na jaké škody si pojistit nemovitost?

Statistikám vedou vichřice a požáry

V počtu pojistných událostí za posledních 5 let najdeme dva suverénně nejčastější viníky. Jsou to vichřice a vodovodní havárie. Dohromady za tuto dobu napáchaly téměř 500 tisíc škod na majetku.

To je ovšem jen jeden úhel pohledu. Když škody za stejné období přepočítáme na peníze, vychází z toho jiný obrázek. Jasným vedoucím takového žebříčku jsou požáry s celkovou škodou, která přesahuje 13 miliard Kč. V přepočtu na jeden požár to průměrně vychází na téměř půl milionu Kč. Představa, že by člověk musel škodu platit ze svého, tak není zrovna příjemná.

Kdy škodu zaplatí pojišťovna

Ve chvíli, kdy řešíte následky podobné události, se pravděpodobně spoléháte na pojišťovnu. Hned polovinu Čechů ale čeká nepříjemné překvapení. Zjistí totiž, že mají byt nebo dům pojištěný na mnohem nižší částku, než na kolik je vyjde kompletní rekonstrukce. Tomu se jinak také říká podpojištění.

„Novou nemovitost dnes pořídíte klidně za dvojnásobek ceny, která platila před několika lety. To znamená, že pokud jste pojistku za posledních 7 let neměnili, dostanete peníze jen asi na půlku nového bytu,“ vysvětluje v rozhovoru pro televizi Óčko Jakub Ryba, ředitel pro marketing a inovace společnosti FinGO.

Aktualizace pojištění nemovitosti

Aby pojistná částka skutečně odpovídala realitě, zjistěte si nejprve současnou cenu nemovitosti. S tím vám zdarma pomůže kalkulačka pro odhad ceny nemovitosti, kterou najdete na stránkách FinGO.cz.

Zadáte do ní základní parametry, jako je velikost vašeho obydlí, jeho lokalita nebo stáří. Kalkulačka porovná ceny na trhu, inzeráty a výpisy z katastru nemovitostí. Během chvíle vám nabídne spolehlivý výsledek, který vždy kontrolují i experti.

„Když výsledky z kalkulačky porovnáte se svou pojistnou smlouvou, měly by víceméně odpovídat. Pokud to tak není, obraťte se na finančního poradce, který vám s tím pomůže. Pojistku vám dokáže nastavit tak dobře, aby vás v případě škodní události maximálně chránila,“ dodává Ryba.

Specialisté FinGO vám ale pomůžou nejen s pojištěním. Najdou vám i výhodnou hypotéku nebo poradí, jak nejlépe investovat naspořené peníze. Sjednejte si schůzku zdarma nebo využijte kalkulačky na webu fingo.cz.