Byznys bez odvahy je jen účetnictví, říká Aldo Koláček z Manner

Komerční sdělení
Většina firem mluví o hodnotách. Jen některé je dokážou proměnit v čísla. Ředitel společnosti Manner, Aldo Koláček, říká, že značka bez výkonu je jen dekorace.

Komerční sdělení

Byznys bez odvahy je jen účetnictví, říká Aldo Koláček z Manner | foto: ASSET MEDIA s.r.o.

V rozhovoru popisuje, proč se vyplatí dělat věci jinak, jak se pozná zdravý růst a proč je dnes největší konkurenční výhodou obyčejná kvalita a férový přístup k zákazníkovi.

Kdy jste si naposledy řekl, že jdete proti proudu trhu – a stálo to za to?

Aldo Koláček

Celou svou kariéru jdu proti proudu. Stál jsem za rozvojem silných tradičních značek jako Haribo a Manner, včetně podznaček Casali, Napoli či Mozartkugeln od Victor Schmidt. Zavádět kvalitní značky je náročné – vyžaduje to víru, trpělivost a dlouhodobou strategii. Stále řešíme, jak jít proti proudu a neutopit se. Nikdy jsme nestavěli jen na nízké ceně. A ani dnes nepřistupujeme k úpravám hmotnosti tak, že bychom snížili obsah a nechali stejnou cenu. Pokud gramáž upravíme, férově upravíme i cenu. Nepřistupujeme na hry konkurence o snižování hmotnosti a podílu nejdražších surovin. Neubíráme na kvalitě surovin, nesnižujeme podíl oříšků ani krémů. Více než 135 let si stojíme za kvalitou a transparentností. Jako jediní v kategorii používáme Fairtrade certifikovanou čokoládu a udržitelnost bereme jako závazek pro budoucí generace, ne marketing.

Co dnes podle vás firmy nejvíc podceňují? Produkt, lidi, nebo vlastní odvahu?

Firmy podceňují všechny tři věci. Utápíme se v analýzách a plánech, ale byznys se stále děje mezi lidmi. Vztahy, důvěra a osobní nasazení často převažují nad prezentacemi. Základem je špičkový produkt, obchodníci a zákazník, který pozná rozdíl. Nedávno jsem viděl na trhu nové „oříškové“ oplatky s obsahem 0,11 % oříšků – to je čistý marketing, ne kvalita. Pro představu, na kamion takových oplatek by byla potřeba zhruba igelitová taška oříšků. Manner Neapolitaner má 12 % oříšků a 82 % krému. Ano, cena je vyšší, ale nabízíme skutečnou kvalitu a férový přístup. To je odvaha, za kterou stojíme.

V čem je podle vás největší mýtus o budování značky?

Největší mýtus je, že značku lze vybudovat rychle. Skutečná značka vzniká časem – důsledností, kvalitou a trpělivostí. Naopak produkty, které přežívají z nostalgie a mění receptury či gramáž, zákazník postupně odhalí. Stačí se podívat na složení nebo kilovou cenu. V kategorii malých oplatek nabízíme Manner Neapolitaner 75 g, konkurence často 45–50 g. Ano, dražší, ale s poctivým podílem surovin. Rychlé trendy, jako dubajská čokoláda, často mizí stejně rychle, jako přišly. Značka se buduje opakováním dobré zkušenosti.

Jak poznáte, že projekt má smysl – ještě před tím, než začne vydělávat?

Je to kombinace zkušenosti, znalosti trhu a vnitřního citu. Klíčová je víra týmu. Pokud lidé věří produktu a jsou ochotni do něj dát energii, smysl má.

Růst je dnes mantra. Existuje ale i „špatný růst“?

Ano. Růst sám o sobě nestačí. Mluvíme spíš o cílech než o růstu. Vzpomeňme na roky covidu. Správně nastavené cíle pomáhají vyhnout se „špatnému růstu“. Důležité není tempo, ale stabilita a dlouhodobost.

24. února 2026

