Byty zdražují, nájmy zlevňují. Kam dnes schovat peníze před inflací?

Už rok žijeme v tom, že covid drancuje světové ekonomiky, lidé přicházejí o práci a firmy krachují. Ano, i to se děje, ale nelze přehlížet příležitosti, které pandemie přinesla.

Všechny tři hlavní akciové indexy v USA zakončily rok 2020 na nových maximech, Američané si v lednu uložili do bank nejvíc peněz za posledních pět let, Britové a Němci jakbysmet, a Češi dokonce šetří nejvíc za posledních pětadvacet let – do bank si loni vložili o 12 % víc než rok předtím.

Běžné spořicí nástroje nestačí inflaci

Ale co se s penězi děje v bankách, když úroky nepokryjí ani inflaci, je známé. Inflace za loňský rok navíc vzrostla z 2,8 % na 3,2 % a úroky na spořicích účtech klesly na 0,5 %.

Peníze teď zkrátka ztrácejí hodnotu rychleji než kdykoli jindy. Za tři roky vám ze sta tisíc korun zmizí skoro deset tisíc. Za pět let patnáct. A až se Česko začne vzpamatovávat z pandemie, bude ještě hůř. A úplně nejhorší je, že ceny nemovitostí dál rostou, zatímco nájmy v nich klesají, takže byty už dávno neplatí za bezpečný „přístav“.

Možností, jak své peníze před inflací ochránit, je ale i tak několik a Češi už se mnohé z nich učí využívat. Roste počet lidí, kteří samostatně investují do akcií, ETF fondů i dluhopisů, a množí se také platformy, které to umožňují.

Právě dluhopisy jsou s každou finanční krizí spjaty úplně nejvíc, protože firmám umožňují návrat k normálu v situaci, kdy se jim banky zdráhají půjčovat, a drobní investoři jim mohou podat pomocnou ruku za výhodnějších podmínek než normálně.

A že „krizové“ roky jsou pro investování vhodné, potvrzují příklady nejúspěšnějších firem současnosti. Uber, Airbnb, Instagram či WhatsApp vznikly během krize v letech 2008 až 2010, kdy vznikly nové potřeby, na které služby zareagovaly. A podobně je tomu i dnes. Během pandemie si lidé zvykli třeba na nakupování online a služby jako Rohlík hlásí rekordní tržby.

Vítězové pandemie – firmy umožňující „dělat věci z domova“



Jenže ne všichni bydlí v oblastech, kam tyto služby rozváží, což se rozhodl řešit východočeský Nákuppodnos.cz, který obsluhuje i města jako Liberec, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Pardubice či Jičín. Otevírá se mu tak trh o čtvrt milionu zákaznících, na kterém nemá konkurenci. Na svůj rozvoj nyní potřebuje pět milionů, za které nabízí úrok 8,2 %.

Z průzkumu společnosti GLS vyplynulo, že 60 % Čechů přijalo v roce 2020 více balíčků než rok předtím. Většina také potvrdila, že u nakupování online už chtějí zůstat, což nahrává službě ŽabkaPoint, která provozuje výdejní místa v prodejnách Žabka a která loni zaznamenala 30% nárůst vydaných zásilek a vydala dluhopisy výnosem 8 % na další rozšíření.

Kdo zachrání průmysl?

Nové potřeby ale neznamenají konec těch starých. Česká ekonomika je stále především výrobní a právě pro výrobní firmy může uplynulý rok znamenat konec. Bez financování, zaměstnanců a krizového plánu nemohou přežít, a jejich majitelé proto prodávají podíly za zlomek „předpandemické“ ceny.

Společnost mCZECH industry chce tyto podíly nakoupit a firmám pomoci zpátky na nohy. Jednu strojírenskou firmu z Vysočiny už vlastní – aktuálně jí chce stavět novou výrobní halu – a další má v hledáčku. A protože příležitostí je na trhu víc, než na které jí stačí kapitál, nabízí investorům možnost se na záchraně českého průmyslu podílet díky dluhopisům Podpora českého průmyslu.

To všechno jsou ale jen střípky z finančního obrazu, který už přes rok maluje pandemie koronaviru. A vybarvit si ho může každý sám.