Bruntálsko se stává centrem recyklace odpadu

Bruntálsko stojí na prahu významných změn. Tento region, historicky známý pro svou průmyslovou minulost, prošel výraznou ekonomickou transformací, která vedla k útlumu mnoha tradičních průmyslových odvětví. Nicméně stále bojuje s vysokou mírou nezaměstnanosti a nedostatkem pracovních příležitostí. To z něj však činí okres s velkým potenciálem nevyužité pracovní síly. Mimo to se vylepšuje dopravní infrastruktura a stávající i nově vznikající průmyslové zóny a parky jsou připraveny na příchod nových investorů. Společnosti věnující se inovativní recyklaci odpadu jsou skvělý příkladem dobré praxe rozvoje nejsevernějšího okresu kraje.

Revoluční recyklace plastů

Světovým průkopníkem v oboru recyklace je společnost Green Future, která vyvinula zcela unikátní technologii na termochemickou recyklaci plastů, jejíž finálním produktem je pyrolýzní olej, tekutina použitelná jako ekologická náhrada ropy při výrobě plastů.

Jedinečná technologie využívá k recyklaci proces pyrolýzy. Ta spočívá v rozkladu plastových materiálů při vysokých teplotách bez přístupu vzduchu. Nejdůležitější výstupní surovinou je právě pyrolýzní olej, který může být dále použit pro výrobu nových plastových výrobků, a tak je prakticky docílena recyklace plastového odpadu v cirkulární smyčce.

Ačkoliv proces pyrolýzy není ve světě novinkou, firma Green Future jako první přišla s technologií, která obstojí v ekologickém i ekonomickém provozu. Převratná technologie by mohla významně pomoci k vyřešení celosvětového problému s plastovým odpadem. V současnosti bohužel končí většina ve spalovnách, protože umíme efektivně zrecyklovat pouze některé druhy plastů, jako jsou například PET obaly. Za pomocí pyrolýzy však může být zpracován téměř všechen obsah žlutých popelnic. Technologii navíc nevadí ani zbytky jídla nebo jiné nečistoty. Tato cirkulární recyklace plastů může mít za výsledek podstatnou redukci emisí a spotřeby fosilních zdrojů.

Zkušební provoz jednotky již běží v areálu ve Dvorcích u Bruntálu. Komerční provoz by mohl začít už na konci roku 2024. Jedno takové recyklační centrum si zvládne poradit s plastovým odpadem cca 500 až 700 tisíc obyvatel.

„V plánu Green Future je do pěti let od spuštění komerčního provozu postavit 120 recyklačních jednotek po celé Evropě. Vzhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj je v Česku po Praze druhým v hustotě obyvatelstva, nemluvě o množství firem v kraji, které se musí s plastovým odpadem vypořádat, určitě vidíme prostor pro další rozšiřování v tomto regionu,“ uvedl Michal Pivrnec, zakladatel Green Future.

Recypark

Inovace ve zpracování komunálního odpadu

Recypark společnosti SMOLO a.s. má vzniknout na brownfieldu sousedícím se současnou skládkou na okraji obce Horní Benešov. Klíčovou pro Recypark je unikátní technologie společnosti OMNI CT, která zvládne přeměnit až 72 tisíc tun dosud nevyužitelného odpadu na nové suroviny. Jedná se o proces tzv. termochemické recyklace, který využívá vysokoteplotního zplyňování s plazmovou technologií, při které vzniká energeticky bohatý plyn syngas. Tento plyn plánuje společnost SMOLO následně dále transformovat na methanol. Vedlejším produktem pak bude vitrifikovaná struska se sklovitou strukturou, která je dále využitelná ve stavebnictví.

Co se týče dopadu na životní prostředí, tak se předpokládá, že produkce skleníkových plynů bude o 73 % nižší v porovnání se stejným množstvím odpadu uloženém na skládce a množstvím vyrobeného metanolu z fosilních paliv. V současné době je projekt hodnocen z pohledu dopadu na životní prostředí (EIA) a zároveň je zpracovávána studie proveditelnosti. Provoz by mohl být zahájen v roce 2030 a vzniknout by mohlo až 42 nových pracovních pozic.

Recypark přináší nejen technologické výhody, ale také posiluje vztahy mezi společností SMOLO a.s. s obcí Horní Benešov. „Spolupráce s místní samosprávou je na velmi dobré úrovni. Vždy předem informujeme o našich záměrech a dále o nich diskutujeme, což buduje vzájemnou důvěru. Představitelé města se aktivně zajímají o moderní technologická řešení v odpadovém hospodářství a my oceňujeme jejich vstřícnost vůči novým přístupům a technologiím pro efektivnější nakládání s odpady,“ uvedl Petr Doležel, jednatel skládky ve společnosti SMOLO HB a projektový specialista.

Udržitelná budoucnost, zelenější kraj

Implementací moderních recyklačních technologií a snižováním emisí skleníkových plynů tyto společnosti přispívají k transformaci Moravskoslezského kraje v zelenější a inovativní region. Podporují tak naplňování strategických cílů kraje, který vítá aktivity s využitím moderních technologií. Ty přispívají k rozvoji byznysového prostředí, které láká další podnikatele a investory, kteří hledají příležitosti v nových lokalitách s vysokým potenciálem. Těmto subjektům asistuje také regionální rozvojová agentura MSID, která pomáhá s vyhledáváním vhodných ploch a usnadňuje investorům případné zasídlení v kraji.