Bezpečný český housing pro servery, data a technologie

Digitalizace, přesun podnikatelských aktivit do on-line prostředí, růst práce z domova a rozkvět elektronického obchodu až o 30 % v porovnání s počátkem roku zvedl zájem o služby housingu serverů. Proč je jednodušší a levnější přesunout firemní IT do datového centra než se s ním mořit ve firmě?