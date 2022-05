Auto nebo motorka za maturitu? Dnes naprosto běžný dar..

Dnes je již poměrně běžné, že čerství maturanti dostávají od rodičů i hodnotnější dárky – například nové auto nebo vysněnou motorku.

Čím financovat dar pro maturanta?

Možná i vaše dítě směřuje k závěrečné zkoušce a vy doufáte, že všechno dobře dopadne. V hlavě už spřádáte plány, čím šikovného potomka po zvládnutí zkoušky odměníte. Možná si dokonce pohráváte s otázkou, jestli mu nepořídit třeba auto, motorku nebo drahé kolo.

Jenže čím tyto poměrně nákladné radosti financovat? Ne každá rodina si může dovolit vynaložit finance nad rámec běžných výdajů. Tehdy pomůže půjčka na ruku.

Nezatěžujte rodinný rozpočet zbytečně

Chcete-li udělat šikovnému studentovi radost a zároveň nezatížit finanční rozpočet, využijte možnosti půjčky, která vám poskytne finance bez nutnosti brát z rezervy. Možná váš potomek projevil přání v podobě motorky. Udělejte mu radost – půjčka na motorku vám poskytne potřebné finance na její pořízení.

Nebo je jeho snem vlastní auto? Nemusí jít hned o úplně nový model za statisíce, ale i ojeté auto v pěkném stavu určitě udělá maturantovi velkou radost.

Vyberte si, co vám bude vyhovovat

Vzít si půjčku je dnes daleko jednodušší, nežli před pár lety. Tehdy si půjčku rozhodně nemohl dovolit každý, podmínky totiž dokázal splnit jen málokdo. Dnes je těch možností daleko více a na půjčku v případě potřeby dosáhne daleko větší procento lidí.

Sami si nastavíte nejen výši částky, ale máte možnost vybírat z nabídek i podle výši splátek a jejich frekvence. Žádost vyplníte během chvíle, je to otázka pár minut a zvládnete to jak z pohodlí domova, tak během jízdy do práce nebo o polední pauze.