Archivaci papírových dokumentů zvládne firma i svépomocí

Hned několik českých právních norem mluví o povinnosti archivovat. Jde například o zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty či zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle těchto zákonů je třeba dokumenty uchovávat za účelem prokazování. Kdyby náhodou přišla kontrola z finančního úřadu, firma musí mít doklady k dispozici. Ale kde je všechny skladovat?

Skladují se i desítky let

Dát dokumenty do papírové krabice a odnést do sklepa zní sice jednoduše, ale o použitelný způsob ve skutečnost moc nejde. Účetní a daňové doklady se většinou uchovávají 10 let, lhůty mzdových dokladů 3 až 30 let. Jestli chcete, aby dokumenty tak dlouho vydržely, je třeba je archivovat zodpovědně.

O archivaci dokumentů se pochopitelně může postarat externí firma. Menší společnosti se ale takové řešení příliš nevyplatí. Kromě toho, jak si můžete být jistí, že právě u dané firmy budou vaše data v bezpečí? Vzpomeňte si na GDPR. Víte, jaký by byl průšvih, kdyby se data dostala na veřejnost?

Stačí nakoupit archivační krabice

Menším společnostem se vyplatí řešit archivaci svépomocí. Stačí k tomu kartonové krabice, fixa na popis, lepicí páska a trocha prostoru.

Krabice: Musí být pevné, ideálně s otvory pro snadnější přenášení. K dostání jsou dokonce přímo archivační krabice, které jsou svými rozměry uzpůsobené na ukládání šanonů.

Fixa: Každou krabici je třeba pečlivě popsat. Nemůžete čekat, že si za pět let budete pamatovat, co jste kam dali.

Lepicí páska: Archivační krabice ani není třeba zalepovat, obvykle mají dobře řešené víko. Jestli si ale pořídíte klasické klopové krabice, klopy přelepte, ať dovnitř nevniká prach.

Místo: Mělo by být teplotně i světelně stálé. Vlhký sklep zmiňovaný výše rozhodně není vhodný. Typicky je možné například dát krabice s dokumenty na skříně přímo v kanceláři.

Archivaci svépomocí lze tedy zvládnout i levně. Jediné, na čem se nevyplatí šetřit, jsou krabice.