Americká hypotéka vám pomůže proměnit i nákladnější sny ve skutečnost

Každý z nás má nějaký sen, který touží proměnit ve skutečnost. Věděli jste, že americká hypotéka vám v tom může pomoci?

Co vidíte, když na chvíli zavřete oči a zasníte se? Mít sny je důležité, protože si díky nim uvědomíme, co nás dělá šťastnými a čeho chceme v životě dosáhnout. Někteří lidé se ale bohužel svých snů dříve nebo později vzdávají. Mnohdy je odradí například to, že by museli při jejich plnění překonat spoustu překážek, což jim přijde nereálné. V takové situaci by si ale měli připomenout slova amerického spisovatele Marka Twaina „Nikdy se neodpoutávej od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“

Spoustu lidí dělí od splnění jejich snu nedostatek peněz. I ty opravdu finančně náročné vize lze ale díky americké hypotéce proměnit ve skutečnost. Její výhodou totiž je, že na rozdíl od klasické hypotéky, která se obvykle sjednává za účelem stavby, koupě nebo rekonstrukce nemovitosti, nemáte povinnost bance sdělit, do čeho chcete investovat. Například mBank má tuto americkou neboli neúčelovou hypotéku ve své nabídce od roku 2008. Martina Podoláka, ředitele divize úvěrových produktů mBank pro Českou republiku a Slovensko, jsme se zeptali, kdo o ni může žádat a jaké jsou její výhody.

Kdo může žádat o neúčelovou hypotéku od mBank?

O americkou hypotéku u nás může požádat fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům a vlastní nemovitost, případně jí někdo v jejím okolí může ručit. Vyřízení je vcelku snadné. Zájemci potřebují doklad totožnosti, výpisy z účtu, případně potvrzení o výši příjmu a znalecký posudek, který jim zařídíme. Do 50 % hodnoty nemovitosti nemusí pracně dokládat spoustu dokumentů k příjmům.

Jaké jsou její parametry?

Minimální výše úvěru je 200 000 Kč, maximální pak 4 000 000 Kč, resp. 75 % hodnoty zajištěné nemovitosti. Vyřízení a poskytnutí úvěru je zdarma stejně jako vedení běžného a úvěrového účtu. Doba splatnosti neúčelové hypotéky je od 12 měsíců do 20 let, resp. 25 let v případě konsolidace úvěrů. Americká hypotéka připomíná běžný spotřebitelský úvěr. Na rozdíl od něj je ale možné získat výrazně nižší úrok a půjčit si daleko vyšší částku. Splátky si navíc klienti mohou rozložit na delší dobu a měsíční splácení je tak příliš nezatíží.

Každý se občas může dostat do úzkých, umožňujete v případě této hypotéky odložení splátek?

Uvědomujeme si, že lidé mohou přijít o práci nebo dlouhodobě onemocnět. Pokud nejsou ve zpoždění se splácením, mohou v době trvání hypotéky zažádat o odklad pravidelných měsíčních splátek na období od jednoho do devíti měsíců. V tomto období hradí pouze úroky. Po ukončení dojde k rozložení odložené jistiny do zbývajících měsíčních splátek. mBank klientům nabízí možnost se proti nepředvídaným situacím pojistit a tak předejít nejistotě.

