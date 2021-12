Aby se ve městech žilo lépe, potřebují start-upy. A ty potřebují pomoc

Co je hlavní misí EIT Urban Mobility, konkrétně pak Inovačního Hubu East?

EIT Urban Mobility je iniciativa podporovaná Evropským inovačním a technologickým institutem, která má za cíl zlepšovat a inovovat městskou mobilitu, aby byl život pro obyvatele měst hodnotnější. V EIT Urban Mobility spolupracujeme s městy, občany, velkými i malými firmami, univerzitami a výzkumnými středisky na inovativních řešeních problémů městské mobility. Podporujeme start-upy a mladé inovativní firmy ve snaze uvést svá řešení na trh. Máme pět inovačních center: v Barceloně, Mnichově, Helmondu, Kodani a Praze.

Inovační Hub East konkrétně spolupracuje s partnery ve střední a východní Evropě a v Izraeli. Při hledání inovativních řešení pro města je pro nás klíčové se přizpůsobit regionálním podmínkám, které se liší například od měst v západní Evropě. To vše je možné i díky finanční podpoře ze strany EU ve výši až 400 milionů euro. Spoluprací s aktéry městské mobility vytváříme unikátní ekosystém, který umožňuje výměnu znalostí a posílení inovačního potenciálu pro lepší život ve městech.

Jaké jsou základní pilíře udržitelné městské mobility?

Základní myšlenkou je lepší využití a rozvoj stávající městské infrastruktury a služeb tak, aby byly přístupné obyvatelům města s vidinou udržitelného fungování v budoucnu. To také znamená redukci znečištění ovzduší a hluku nebo snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby energie. Snažíme se více zaměřovat na bezpečný a efektivní pohyb lidí ve městě, například kombinací vícera způsobů dopravy, a nikoliv pouze osobními vozidly. Přesouváme pozornost k využívání a zlepšování městské hromadné dopravy a k aktivní mobilitě chůzí nebo jízdou na kole. Součástí je i podpora nízkoemisních zón či elektromobilita. Udržitelná městská mobilita také souvisí s efektivním doručováním zásilek obchodům a zákazníkům, jelikož se v jednu chvíli ve městě střetávají firmy doručující enormní množství zásilek. Zlepšení v těchto oblastech s sebou ponese kvalitnější život ve městech z hlediska sociálního, ekologického i ekonomického.

V čem vnímáte specifika rozvoje městské mobility ve střední a východní Evropě?

Je nutné vždy rozlišovat mezi jednotlivými státy i městy. Typickým je například pomalejší výstavba dopravní infrastruktury nebo nedostatečné napojení veřejné dopravy na pěší zóny a využívání jízdních kol. Charakteristickým je i vysoká míra počtu automobilů na obyvatele. V regionu střední a východní Evropy je specifickým například průměrné stáří osobních vozidel, které na Slovensku, v Polsku, Maďarsku i Rumunsku přesahuje 13 let. V České republice je průměrné stáří osobního vozidla téměř 15 let.

Jedná se tedy převážně o investice do veřejné dopravy a komunikací?

Investice do infrastruktury a veřejné dopravy jsou samozřejmě nutné, ale zároveň to nejdražší řešení k dosažení cíle snížení emisí CO 2 . Další řešení zahrnují podporu mobility jako služby a sdílení automobilů, aby byly dopravní prostředky efektivněji využívány. Dále se jedná o podporu elektromobility nebo lepší strategii řízení poptávek, inovativních služeb a cenových schémat. Z hlediska doručování jsou také na místě inovace v tzv. logistice poslední míle, tedy poslední fázi doručování koncovému zákazníkovi. Efektivnější nastavení dodávek přispívá k menší dopravní zátěži ve vytížených časech a redukci emisí. Je však nutné si uvědomit, že přechod na udržitelnou městskou mobilitu s sebou nese nejen snížení emisí, ale kvalitnější a zdravější život pro obyvatele měst.

Podle nedávno publikované studie EIT Urban Mobility si přechod na udržitelnou mobilitu například v Praze do roce 2030 vyžádá dodatečných 261 milionů eur pro dosažení cílů Zelené dohody. Taková investice by však zároveň vytvořila čisté zisky až ve výši 531 milionů eur a dodatečných 348 milionů eur na ušetřených nákladech na zdravotnictví v souvislosti se znečištěním ovzduší a nehodami.

Můžete přiblížit některé inovační projekty EIT Urban Mobility v České republice?

V roce 2021 jsme ve spolupráci s našimi partnery spustili projekt WalCycData ve snaze zlepšit bezpečnost cyklistů a chodců, nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu. Cílem je vývoj speciálního senzoru pro monitorování pohybu cyklistů, chodců a aut v reálném silničním provozu a vytvoření cloudové platformy pro datovou analýzu nehod na základě umělé inteligence. Projekt již běží v Ostravě a v Mnichově. Dalším běžícím projektem je Nimbee přinášející mobilní nabíjení elektroaut pomocí jednoduchého objednání skrze aplikaci. V budoucnu spustíme projekt PowerManagement, který se zaměří optimalizaci nabíjení pro budovy a firemní flotily.

Zmiňoval jste, že EIT Urban Mobility podporuje start-upy. Jaká je jejich role v přechodu na udržitelnou městskou mobilitu?

Podpora začínajících firem je pro nás prioritou. Pomáháme start-upům i scale-upům v průběhu jejich celého životního cyklu včetně uvedení produktu na trh. Propojujeme je s živými laboratořemi a piloty ve městech z naší partnerské sítě, aby mohly svá inovativní řešení co nejlépe implementovat. V České republice jsme například podpořili Přeprav to, které díky mapování dopravní situace pomocí algoritmů zajišťuje rychlou a efektivní přepravu nákladů, a Cargio, nákladní elektrokolo, které zvládá kopce i těžké zásilky. Dále jsme podpořili Bring Auto a jejich automobilové roboty a Mosaic vyrábějící 360º kamery pro městské mapování.

Jaké jsou priority Innovation Hub East v regionu střední a východní Evropy do roku 2025?

Mezi naše prioritní témata patří aktivní mobilita, udržitelná městská logistika, budoucnost mobility, energetika a vytváření veřejných prostor. Naším cílem je posilovat partnerství s městy, občany, průmyslem a výzkumnými středisky a působit jako regionální znalostní hub v městské mobilitě.

Naši partneři jsou aktivní v řadě oblastí od digitalizace a softwarových řešení, mikromobility po řešeních založených na umělé inteligenci, které napomáhají přechodu udržitelné městské mobilitě. Zároveň tato partnerství chceme dále prohlubovat prostřednictvím Regionálního inovačního schématu (RIS), kdy proaktivně podporujeme země s nižší inovační výkonností. V současnosti máme RIS Huby v Maďarsku, Srbsku a nejnověji také na Slovensku a v Rumunsku.

O EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, si klade za cíl urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečný multimodální přepravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží předcházet roztříštěnosti usnadněním spolupráce mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejurgentnějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří jejich průmysl, výzkum a univerzitní partneři názorně předvedou, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů v existujících městech, a to takovým způsobem, že mohou zajišťovat přepravu obyvatel, zboží a odpadu chytřejšími metodami.

