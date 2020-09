7 z 10 Čechů plánuje koupi nebo rekonstrukci chalupy

0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Sedm z deseti Čechů uvažuje nad koupí nebo rekonstrukcí rekreačního objektu. Až 51 % lidí to plánuje již do pěti let, ukázal průzkum společnosti Instant Research pro Hypoteční banku. Vyplývá z něj také, že nejčastěji chtějí lidé jako svůj rekreační objekt menší, ale vybavený domek na vesnici.