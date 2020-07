7 návyků úspěšných podle Stephena R. Coveyho

1. Buďte proaktivní

Prvním a zásadním bodem Coveyho plánu je převzetí zodpovědnosti za své činy. Tento krok nazývá proaktivností. Pokud chcete něčeho dosáhnout, musíte si za tím aktivně jít, převzít osud do svých rukou – oproti pasivní reaktivnosti totiž úspěšní proaktivně konají a nečekají, až se jim něco přihodí. Nahraďte ve svém slovníku reaktivní výrazy typu „Je to těžké.“ za ty proaktivní „Když se budu snažit, tak to dokážu.“ Ať už se rozhodnete získat titul MBA nebo usilujete o vyšší pozici v zaměstnání, soustřeďte se na to, abyste se nestali pasivními otroky osudu, ale naopak jeho pánem.

2. Začínejte s myšlenkou na konec

Nejdříve ze všeho si představte, čeho chcete dosáhnout. Udržte si v hlavě tento cíl jako pevný bod, kterého se budete po celou dobu držet. Abyste byli efektivnější, musíte konat na principech a neustále své jednání zpětně vyhodnocovat. Jste tam, kde chcete být? Co můžete zlepšit, abyste dosáhli svého cíle? Jaká je nejjednodušší cesta, která vás k tomuto cíli dovede? Když si budete v mysli držet představu svého cíle, jednodušeji sestavíte jednotlivé krůčky, které vás za ním dovednou. I když se tato technika zdá morbidní, představte si svůj vlastní pohřeb. Co o vás budou lidé říkat? Čeho jste dosáhli a jak jste žili?

3. Dejte přednost důležitým věcem

V životě jsou různé druhy více či méně důležitých věcí, které musíte vykonat. Covey s Eisenhowerem nám nabízí tabulku, která pomůže vyhodnotit neodkladnost úkolů a rozdělit je do čtyř kategorií: Důležité a neodkladné (urgentní problémy), Důležité, ale odkladné (prevence, plánování), Neodkladné, ale nedůležité (administrativa, některé koníčky či porady), Nedůležité a odkladné (plýtvání času, prokrastinace). Jak vyplývá z klasifikace, poslední kategorii můžete naprosto vypustit ve prospěch té první a druhé. Docílíte tak lepšího time managementu a lépe využijete svůj čas. Cílem není upřednostňovat to, co máte v plánovači, ale plánovat si to, co chcete upřednostnit. Představte si, že vám zbývá poslední měsíc života. Jak byste změnili své denní návyky?

4. Myslete způsobem výhra/výhra

Mezilidská úroveň tvoří nedílnou součást obchodních vztahů. Správný lídr zakládá svou praxi na principech interdependence – věří v druhé, snaží se dosáhnout shody s ostatními a sází na vzájemnou pomoc. Vážit si partnerů a respektovat druhé znamená dosáhnout výhry pro obě strany. Pokud vás čeká důležité jednání, sepište si seznam bodů, které od vás bude nejspíše vyžadovat protistrana, a seznam bodů, na kterých si trváte vy, a poté se pokuste najít jejich průsečík. Pokud si nejste v mezilidských vztazích stoprocentně jisti, studium Leadership a soft skills vám ukáže správné techniky řízení zaměstnanců, zatímco Personální management vám dopomůže ke zlepšení dovedností v oblasti HR.

5. Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni

Abyste porozuměli druhým, zapracujte na své empatii. Manažerská psychologie se zaměřuje na roli psychologie v manažerské praxi a personálním řízení. Nedílnou součástí práce manažera je umění naslouchat a porozumět svým kolegům a podřízeným. Šíření pozitivní energie a orientace na službu přináší spokojenější zaměstnance. Budování této sítě vzájemné empatie posiluje vaši firemní kulturu i mezilidské vztahy. Podle Coveyho je pouze 10 % naší komunikace obsaženo ve slovech, 30 % v jiných zvucích a zbylých 60 % dáváme najevo řečí těla. Naučte se efektivně komunikovat i naslouchat tak, abyste zvýšili kredibilitu vlastních slov.

6. Vytvářejte synergii

Zkombinujte silné stránky kolegů a vytvořte místo pro týmovou práci. Díky kreativitě druhých můžete objevit nové možnosti a alternativy. Spojte své síly s dalšími odborníky v daném odboru, ať už to jsou vaši kolegové, spolužáci či lektoři postgraduálních programů. Zamyslete se, s kým ve svém okolí dobře vycházíte a proč tomu tak je. Zkuste na konkrétní situaci použít jeho optiku a nastavte tak zrcadlo té své. Pokud dokážete empaticky porozumět svému okolí, zvládnete s nimi také efektivně spolupracovat.

7. Ostření pily

Poslední návyk poukazuje na neustálé zlepšování v osobním i profesním životě. Nepřestávejte studovat, vzdělání je totiž ten nejlepší nástroj pro dosažení úspěchu. Ať už se rozhodnete pro nárazové workshopy nebo studium MBA, důležitým znakem úspěšných je to, že na sobě neustále pracují. Online studium pro úspěšné manažery nabízí ESBM (European School of Business & Management) hned ve 20 specializacích, zaměřených na praktické dovednosti z oblasti managementu a přenesení teorie do reálných situací. Podívejte se na jejich nabídku veřejných workshopů a zapracujte na sobě i na svých mezilidských vztazích.