6 rad, jak nepřijít o peníze při online nákupech

Spousta lidí nyní i pod vlivem koronavirové pandemie preferuje nakupování na internetu před kamennými obchody. Máme pro vás několik tipů, jak při nich zbytečně nepřijít o peníze. Budou se hodit nejen na blížící se Black Friday a nakupování vánočních dárků.

1. Nenechte se zlákat cenou

Jedním z triků podvodných e-shopů je nabídnout senzaci s cílem dohnat vás k impulzivnímu jednání, tedy k rychlému nákupu bez přemýšlení. Typickým příkladem jsou vysoké slevy s odpočítáváním času do vypršení nebo jiné lákavé nabídky, které nebudete chtít odmítnout. Levné ale neznamená vždy výhodné a takovéto na první pohled skvělé nákupy mohou končit podvodem. Pokud nevíte, jaká je běžná cena produktu, napoví vám srovnávače zboží typu Heureka.cz a Zboží.cz. Díky nim velmi snadno zjistíte, že se vybraný produkt dá najít i v ověřených e-shopech, a to za podobnou cenu i bez slevy.

2. Zaměřte se na zabezpečení a přehlednost internetového obchodu

Zjistěte, jestli má e-shop platný certifikát SSL (v adresním řádku klikněte na symbol zámečku a následně na tlačítko „Zobrazit certifikát“). Zabezpečení webu ukazuje také v adresním řádku samotný nápis https://. Dále si zkontrolujte, zda má e-shop na svých stránkách obchodní podmínky, které jsou snadno dostupné a srozumitelné. Pozornost věnujte také uspořádání produktů a samozřejmě samotným textům, které by neměly být krkolomné, obsahovat gramatické chyby nebo četné překlepy.

3. Zjistěte si nabízené způsoby platby

Seriózní e-shop by měl vždy nabízet i možnost platby na dobírku nebo v hotovosti při převzetí v odběrném místě. Pokud vybraný internetový obchod nabízí pouze platby kartou či jiné online platby (Paypal, okamžitý bankovní převod a další), zjistěte si o něm ještě před nákupem pro jistotu více informací nebo se poohlédněte jinde.

4. Použijte kartu, která není navázána na váš účet

Například mBank má v nabídce eKartu, tedy virtuální kartu pro platby na internetu, která je oddělená od běžného účtu a na pár kliků si na ni okamžitě převedete peníze z běžného účtu. V případě ztráty nebo odcizení jejích údajů tak podvodník má přístup pouze k částce, kterou jste na ni vložili. K údajům o běžném účtu se jejím prostřednictvím dostat nemůže. Tato eKarta je zdarma a její údaje si jednoduše na pár kliků zobrazíte v mobilní aplikaci mBank.

5. I chvilka na pročtení recenzí může ušetřit další čas i peníze

Pokud má e-shop na svých stránkách recenze od zákazníků, může to být plus, ale zaměřte se na jejich počet, dále na to, jak jsou staré a zda vůbec obchod někde nabízí prostor pro napsání recenze. Vždy si recenze raději ověřte i na jiných internetových platformách, například na sociálních sítích či ve srovnávačích zboží.

6. Pracujte s limity na své kartě

Limity na kartě se dají nastavit nejen pro výběr z bankomatu či platbu prostřednictvím terminálu, ale i pro internetové transakce. Například u mBank je nastavování limitů velmi jednoduché – lze tak učinit zdarma za pár vteřin v mobilní aplikaci nebo internetovém bankovnictví. Určitě doporučujeme nastavit si limit na nižší částku a v případě momentální potřeby ho dočasně zvýšit s tím, že se o půlnoci automaticky vrátí na původní sumu. Budete tak mít jistotu, že pokud se k vaší kartě někdo dostane, nezaplatí s ní více, než je vámi stanovený limit.

Tyto a další rady najdete na stránkách mBank v sekci Bezpečnost. mBank v ní shrnuje, co pro vaši bezpečnost dělá sama a co pro ni můžete udělat vy. Vedle bezpečného nakupování na internetu se sekce věnuje například podvodným e-mailům a telefonním hovorům, skimmingu nebo nástrahám sítí wi-fi.