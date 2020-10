5 věcí, které je na čase ve vaší firmě změnit

Přístup k ERP systému

Ty tam jsou doby, kdy zaměstnanci vnímali ERP systém jako nutné zlo, které jim komplikuje práci. Nebo by aspoň měly být. Dnešní ERP systémy jako třeba zbrusu nový HELIOS Nephrite se snaží zaujmout uživatele přívětivým uživatelským rozhraním, které si mohou plně upravit podle svých preferencí. Ve zmiňovaném příkladu nechybí dokonce ani uživatelsky nastavitelné vzhledy (tzv. skiny). Vzhled je však jen polovina úspěchu.

To klíčové, co mění přístup uživatelů k systému, se nachází v jeho funkcích. ERP systém musí mít pro každého uživatele jasný přínos, dát mu data, která potřebuje ke své práci. Tohle je úkol vedení společnosti. HELIOS Nephrite to dokáže značně usnadnit. Jednak prostřednictvím dashboardů, uživatelsky definovatelných přehledových obrazovek, a jednak skrze vestavěné business intelligence, kde si každý zaměstnanec může definovat pohledy na „svá“ data, která v práci potřebuje.

Komunikace zaměstnanců

Pokud se během letošního roku něco radikálně změnilo, je to způsob komunikace mezi zaměstnanci. Spoléhat se na osobní kontakt už není možné a jako nevhodné se letos naplno projevily i e-maily či instant messaging. Nenabízejí totiž snadnou zastupitelnost v případě nemoci. HELIOS Nephrite, který přišel na trh až na podzim a byl navržen na základě požadavků českých a slovenských firem, si přesně s tímhle umí poradit.

Vše potřebné si zaměstnanci píšou přímo do ERP systému, poznámky k fakturám a objednávkám, dotazy k výrobnímu plánu apod. Je to vlastně podobné jako diskuse pod příspěvky na sociálních sítích, a to včetně notifikací v aplikaci i mobilu. Uživatelé si zde mohou nastavit privátní i veřejné komentáře a zastupitelnost uživatelů řeší plošně ERP systém jako takový. Velkou výhodou oproti sociálním sítím je však hypertextové vyhledávání. Díky němu rychle najdete potřebnou poznámku kdykoliv a odkudkoliv.

Spojení s partnery a zákazníky

Letošní rok samozřejmě radikálně změnil i komunikaci s obchodními partnery, dodavateli či zákazníky. Ani tady se e-maily dvakrát neosvědčily. HELIOS Nephrite proto vsází jak na automatizovanou výměnu informací prostřednictvím EDI, tak na integrovaný portál. Ten umožňuje zpřístupnit libovolná „živá“ data ze systému externím subjektům. Zákazníci si tak mohou zobrazit své objednávky a faktury, dodavatelé odvolávky či stav skladu apod. Prostřednictvím portálu navíc mohou předávat přímo do ERP systému i své požadavky. Odpadají tak prostředníci, e-maily, telefony, a hlavně možné prodlení v předávání informací.

IT podpora

Letošním úzkým hrdlem mnoha firem se ukázalo být i IT. HELIOS Nephrite lze proto provozovat přímo z cloudu, tedy bez starostí o vlastní IT infrastrukturu, a má v sobě také integrované nástroje pro lepší vzdálenou podporu uživatelů systému. IT oddělení má k dispozici modul pro kompletní telemetrii, aby mohlo řešit blížící se problémy včas, a také integrovaný nástroj pro helpdesk. Pokud zaměstnanec narazí na problém, vygeneruje požadavek rovnou v systému, s příslušnou obrazovkou a popisem, a kdokoliv, kdo zrovna bude mít v IT oddělení kapacitu, to může na dálku ihned vyřešit.

Projektové řízení

Pokud je v dnešní době něco obzvláště důležité, je to schopnost dodávat cokoliv včas a za dohodnuté peníze. Jenže v době oscilujícího kurzu koruny a neustále se měnících personálních kapacit to není úplně jednoduché. HELIOS Nephrite proto přináší pokročilé finanční plánování a funkci tzv. plánovacího okna zakázky. Ta přináší vše potřebné pro řízení projektů, včetně grafického vyjádření provázání jednotlivých kroků a neustálého přístupu k aktuálním údajům o skutečných nákladech, plánovaných výnosech i personálních kapacitách. I z domova tak umožňuje manažerům řídit projekty tak, jako kdyby seděli přímo ve firmě.

