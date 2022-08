3 vlastnosti koberce, které by vám při jeho výběru neměli uniknout

1) délka a hustota vlasu

Mezi jednu z velice důležitých vlastností koberce patří zejména typ vlasu, jenž patří mezi určující faktor odolnosti koberce. Chcete-li, aby koberec vydržel co nejdéle, pak je rozhodně důležité vybírat koberce s hustšími vlasy. Čím hustší vlas, tím déle koberec vydrží. Hustota vlasu se nejčastěji pohybuje zhruba v rozmezí 250 – 1000 g/m². Kobercům s nízkou hustotou vlasu se tak raději vyhněte. Důležitá je i délka vlasu, kde platí, že čím kratší vlas, tím snazší údržba. Příliš dlouhé vlasy koberce jsou totiž náročnější na údržbu.

2) materiál koberce

Při výběru vhodného koberce byste neměli opomenout ani materiál koberce. Na výběr máte v podstatě ze dvou možností, a to přírodní, či umělý druh koberce. Umělé koberce jsou charakteristické vyšší odolností a také nižší cenou. Nejčastěji se jedná o polyamid, polyakryl, polyester apod. Přírodní koberce jsou naopak příjemnější na dotyk, ale mají vyšší cenu a jsou náročnější na údržbu. Mezi přírodní materiály patří zejména vlna a bavlna.

3) správný design koberce

Při výběru koberce je potřeba myslet i design, a to především na výběr správné barvy a velikosti. Koberce jako podlahová krytina se totiž řadí mezi významný designový prvek místnosti. Vždy je třeba myslet na to, že barva či motiv koberce by měl ladit s interiérem celého prostoru. Navíc správný výběr barvy a motivu je důležitý i v rámci údržby. Je zřejmé, že světlé koberce jsou náročnější na údržbu, proto se hodí do méně frekventovaných místností a do domácnosti bez domácích mazlíčků.

V rámci velikosti koberce můžete zvolit buď celoplošné neboli koberce metráž či koberce kusové, jež nachází využití zejména pro doladění interiéru. U kusových koberců můžete vybírat i z několika tvarů.

