3 případy, kdy budete potřebovat zpětnou klapku

Zpětná klapka zabrání proudění nežádoucích pachů nebo proudů vzduchu. Dalo by se tedy říct, že se vlastně hodí do každé domácnosti. To ale není pravda. V následujících řádcích vám ukážeme, kdy zpětnou klapku opravdu budete potřebovat.

Kdy potřebujete klapku?

Zpětná klapka se hodí především ve chvíli, kdy odvádíte vzduch z místností rovnou přes zeď domu. V tuto chvíli by vám totiž mohlo zbytečně utíkat teplo, čemuž může zpětná klapka zabránit. Sami byste se přitom divili, kolik tímto způsobem můžete ročně ušetřit. Zpětná klapka totiž zabrání tomu, aby studený vzduch zvenku prošel dovnitř. Nejenže tak ušetříte peníze, ale také zabráníte vnějším pachům k tomu, aby se dostaly dovnitř vašeho domu.

Zpětná klapka se hodí také v případě, kdy odvádíte vzduch do společné větrací šachty. Bez zpětné klapky by se k vám totiž mohly dostávat pachy nebo vůně od sousedů. Určitě si totiž nepřejete vědět, jestli zrovna někdo používá toaletu nebo co měli sousedé k obědu. V tuto chvíli je zpětná klapka k nezaplacení.

Zpětné klapky vám mohou pomoct i v případě, jestliže odvádíte vzduch vzduchovodem, který ústí přímo do komína. V tomto případě by se sice mohlo zdát, že zpětnou klapku nepotřebujete, ale to není pravda. Teplo totiž stoupá vzhůru samo, studený vzduch ale naopak klesá a nemá šanci dostat se komínem ven. Vzduch se tedy může z komína snadno vrátit do interiéru, což si určitě nepřejete.

