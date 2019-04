15 let členství v Evropské unii je pro české firmy mementem i výzvou

Nejvíce si členství v Unii pochvalují exportéři (94 procenta) a velké firmy (88 procent), pozitivní pohled převládá i u mikrofirem (67 procent). Podle průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) se členství v EU každoročně umísťuje na prvním místě v žebříčku podmínek pro podnikání v Česku. Až daleko za členstvím v Unii se v žebříčku důležitých předpokladů pro podnikání umístila kvalita dodavatelských řetězců či kvalifikovaná pracovní síla.

Majitel a ředitel Vafo holdingu Pavel Bouška

„Vstup do Evropské unie byl pro Českou republiku, kterou export živí a živit bude, velmi významný. Umožnil nám, abychom bohatli ještě rychlejším tempem než před vstupem do Unie a doháněli vyspělejší západoevropské země, z nichž některé jako například Portugalsko jsme v ekonomické výkonnosti už dokonce předběhli,“ zdůrazňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Podle Pavla Boušky, majitele a ředitele holdingu Vafo Praha, která patří mezi přední světové výrobce a dodavatele krmiv pro domácí zvířata, je příležitost být součástí trhu o velikosti 500 milionů spotřebitelů pro sebevědomé firmy lepší než si hrát na vlastním malém písečku. „Větší trh znamená vyšší konkurenci, avšak také větší šance. Myslím, že by české firmy potřebovaly dalších 15 let – a viděli bychom nejen rostoucí ekonomiku jako dnes, ale v daleko větší míře i celoevropské úspěchy českých značek,“ předpovídá Bouška.

Zakladatel firmy Linet Zbyněk Frolík

Hana Fořtová, jejíž společnost Frusack vyrábí ekologické sáčky na potraviny, rovněž vyzdvihuje možnost volného obchodování stejně jako řadu grantových a dotačních programů, které Unie nabízí. „Důležitým aspektem je pro mě možnost snadného pohybu mezi hranicemi, zejména pro mladé lidi, kteří formují budoucí podobu podnikatelského prostředí. Důležitý je také posun v mentalitě, motivace zaměřit se na globální trh s konkurenceschopným produktem. Takových firem potřebujeme co nejvíce a EU jim nabízí vhodné prostředí,“ shrnuje Fořtová. „Důležitým aspektem je pro nás mezinárodní transfer inovací, snazší vstup na zahraniční trhy, vzdělávací či akcelerační programy,“ podotýká Fořtová.

Na diskusi o případném odchodu republiky z EU, která se rozproudila na začátku loňského roku, reagovaly tuzemské podniky velmi negativně. Více než dvě třetiny (78 procent) z nich, které oslovila ČNOPK, vyjádřily obavy z případného czexitu. Tento názor sdílely jak zahraniční firmy v Česku (83 procenta dotázaných), tak i domácí firmy (67 procent dotázaných). Osmadvacet procent podniků by v případě odchodu republiky z Unie zvažovalo přesunout investice jinam. Rizika případného czexitu vidí podniky především v omezení svobod jednotného evropského trhu (74 procent). Dále se obávají zavedení cel a daní (66 procent), nárůstu byrokracie (61 procento), poklesu obratu společnosti (60 procent), propouštění zaměstnanců (36 procent) a horší vyjednávací pozice pro mezinárodní obchodní dohody (47 procent).

Zdroj:Blesková anketa Hospodářské komory, duben 2018

„Máme tendenci výhody jednotného trhu podceňovat. Nicméně pokud něco představuje byrokratické inferno, tak je to třeba představa, že byste museli naši škodovku 28krát homologovat a upravovat podle národních pravidel členských států. Toto jednotný trh odstranil, přinesl obrovské zjednodušení,“ připomíná viceprezident Špicar.

Zbyněk Frolík, zakladatel Linet Group, která je předním evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek a působí kromě Unie také například v USA a na Blízkém východě, oceňuje schopnost EU vyjednat lepší podmínky pro světový obchod. „V tomto ohledu je Unie opravdu nezastupitelná. Česká republika si nikdy nevyjedná podmínky, které nám umí zajistit subjekt zastupující jednotný evropský trh. EU je silnější v rámci Světové obchodní organizace, tím pádem máme otevřenější zahraniční obchod,“ podtrhuje Frolík.

Čtyři základní ekonomické svobody v Unii (volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu) považuje Zbyněk Frolík za správný a životaschopný základ. „Je pouze na nás, abychom právě tyto základy více komunikovali,“ dodává.

Zdroj:Konjunkturální průzkum ČNOPK, únor 2019

Není to vždy jednoduchý proces, konstatuje Radek Špicar. „Je to vše o něčem za něco. Vzdali jsme se partu sólového hráče ve prospěch orchestru. Není to parta, kde přeje jeden druhému, je to tvrdě konkurenční prostředí, v němž každý sleduje vlastní zájmy. Ne vždy se nám v minulosti podařilo prosadit naše zájmy, přesto v našem případě výhody členství zdaleka převažují nad nevýhodami. Mějme to na mysli a pojďme se bavit o tom, jak bude Evropa vypadat za dalších 15 let a jak můžeme přispět k tomu, aby vypadala lépe,“ říká Špicar.

Odstranit jen cla nestačí. „Chceme další liberalizaci, aby zmizely i necelní bariéry, v jejichž využívání k ochraně vlastního trhu jsou některé státy opravdovými mistry. Je nezbytné dotáhnout vnitřní trh v mnoha dalších oblastech. Unie se musí naučit mluvit jednotným jazykem, aby hájila své zájmy proti třetím zemím, jako je Čína nebo Spojené státy,“ vypočítá Špicar.

Patnáct let, po které jsou české firmy v Evropské unii, je tak současně mementem i novou výzvou. „Po posledních akvizicích ve Skandinávii nás čeká období konsolidace. Pokud dokážeme plně využít vzniklých synergií, překonat kulturní bariéry a výrazně zvýšit spolupráci na všech úrovních, můžeme se stát jedním z evropských lídrů v oboru,“ popisuje ambice firmy Vafo její majitel a šéf Pavel Bouška.