10 tipů pro efektivní práci s Outlookem

Deset tipů, jak ze svého Outlooku dostat maximum

Využíváte ve firmě jako poštovního klienta Outlook od Microsoftu? Přečtěte si, jak jeho využívání maximálně zefektivnit a zároveň zjednodušit.

Přinášíme vám deset prověřených tipů, jak si usnadnit práci s Outlookem a také malý přehled, co všechno tento poštovní klient a různá jeho rozšíření vlastně dovedou.

1. Využívejte klávesové zkratky

Stejně jako Word, Excel a další Office aplikace od Microsoftu, fungují I v Outlooku klávesové zkratky, které vám ušetří čas. Připravili jsme seznam těch nejpoužívanějších:

Ctrl + R: odpovědět na e-mail

Alt + R: odpovědět na všechny e-maily

Alt + W: přeposlat e-mail

Shift + F9: odeslat a přijmout všechny e-maily

Alt + S: odeslat e-mail

Ctrl + G: otevřít libovolné datum v kalendáři

2. Nastavte si v případě nedostupnosti tzv. out of office zprávu

Odjíždíte na vytouženou exotickou dovolenou a domluvili jste si s kolegou, že nejnaléhavější záležitosti za vás případně vyřeší? Měli by to ovšem vědět i ostatní. Rozklikněte Soubor > Informace (či Nástroje v Outlooku 2003/2007) a klikněte na Automatické odpovědi. Do nového okna napište vzkaz a specifikujte období, v němž má být vzkaz automaticky zasílán. Můžete si také nastavit rozesílání jiných e-mailů kolegům a jiných vně vaší kanceláře. Kliknutím na Pravidla vlevo dole můžete nastavit dodatečné parametry pro vaše automatické odpovědi. Ušetříte si tak plno nejasností, které by mohly nastat po vašem návratu do kanceláře.

3. Využívejte notifikace pouze pro důležité zprávy

Každou chvíli vyskakující upozornění jsou spíše vyrušující než praktické. Pokud ale nechcete propásnout důležité maily, můžete si notifikace vypnout pomocí nastavení Soubor > Pravidla a upozornění následně vytvořte pravidlo, které bude zobrazovat pouze poštu od vybraných kontaktů.

CRM systém

4. Nastavte si v e-mailu odpovídající podpis

Otevřete nový e-mail a vyberte Podpis v horní liště a v novém okně klikněte na položku Nový. Pojmenujte svůj podpis (např. Podpis 1) a potvrďte tlačítkem OK. Vložte a upravte svůj podpis v odpovídajícím okně. Pokud potřebujete specifické podpisy pro různé příležitosti, vytvořte další pomocí tlačítka Nový. Přiřaďte podpisy k novým zprávám i k vašim odpovědím a přeposílaným zprávám.

Napadlo vás, že můžete tuto funkci využít i pro standardizované zprávy? Připravte si e-mailové šablony a využijte je k obvyklé komunikaci nebo jako odpovědi na nejčastější dotazy. Uložte své zprávy jako “podpisy” a v případě potřeby je jednoduše vyberte pomocí tlačítka Podpis.

5. Využívejte e-mailové vzory a funkci Quick Parts

Pokud používáte několik stejných formulací při vícero příležitostech, stálo by za úvahu uložit si jejich návrh ve formě standardní odpovědi (Soubor > Uložit jako > Šablona Outlook). Navíc položka Rychlé části v menu Vložení umožňuje uložit si části textu pro pozdější použití v těle e-mailu. Ušetříte tím nejen čas a energii, ale předejdete I možným chybám, které při rutinním opakování stejné činnosti dříve či později hrozí.

6. Jak vytvořit novou položku pomocí formulace uložené ve schránce

Zkopírujte do schránky jakýkoliv text a poté v Outlooku stiskněte Ctrl + V. Outlook vytvoří novou zprávu (poznámku nebo jakoukoli jinou položku podle typu adresáře, ve kterém se nalézáte) nazvanou stejně jako kopírovaný text. Takže místo vytvoření nové položky v Outlooku a následného kopírování textu zvládnete oboje udělat pomocí jednoho kroku.

7. Naplánujte si odeslání svých e-mailů

Jak pozdržet doručení jednotlivých e-mailových zpráv? Při vytváření nové zprávy vyberte se šipkou Další možnosti ve skupině značky na pásu karet a vyberte další možnosti nastavení zpoždění doručení. Ve skupinovém rámečku Možnosti doručování zaškrtněte políčko Nedoručovat před a klikněte datum a čas doručení, který chcete použít. Po dokončení psaní e-mailu, klikněte na odesílat. Po kliknutí na tlačítko Odeslat zůstane zpráva ve složce Pošta k odeslání až do doby, kdy má být doručena.

8. Proměňte Outlook v plnohodnotný CRM systém

Stejně jako každá firma se i vy určitě soustředíte na budování vztahů s klienty. Pro jejich spokojenost (a tím pádem i spokojenost vaši), je třeba nabízet vše v prvotřídní kvalitě a ve slíbených termínech. K tomu vám může pomoci právě CRM software. eWay-CRM je nástroj navržený právě pro tyto účely. Jeho hlavní výhodou je, že je přímo integrován do aplikace Microsoft Outlook. Díky tomu máte k dispozici jeden jediný nástroj pro evidenci klientů, poptávek a zakázek, který umí automaticky evidovat komunikaci, plánovat schůzky či úkoly.

9. Rozesílejte hromadné maily pořádně

Díky nainstalovanému eWay-CRM doplňku, jehož základní verze je zdarma a je dostupný i jako mobilní aplikace, už se vám nikdy nestane, že odešlete hromadný mail s veřejně uvedenými všemi adresáty. Nemusí každý příjemce vědět, s kým od konkurence si vlastně píšete. eWay-CRM má k dispozici profesionální hromadný mailing a nástroj pro sledování odezvy. S profesionální korespondencí můžete přizpůsobit jména a oslovení ve vašich e-mailech, odesílat příslušné přílohy nebo shromažďovat zpětnou vazbu a sledovat odpovědi. Pokročilé funkce vám umožní odeslat e-maily i přesto, že vaše aplikace Outlook je zavřená, propojit vaši kampaň s Google Analytics, sledovat důvody odhlášení z vašeho mailingu nebo nastavit pozdější odeslání.

10. Sdílejte potřebná data se všemi kolegy

Taky jste se potřebovali dostat k e-mailu, který psal klientovi váš kolega? eWay-CRM obsahuje databázi sdílenou napříč celou vaší firmou. V závislosti na nastavených právech tak máte možnost si na kartě zákazníka přečíst komunikaci ostatních kolegů. A to včetně všech příloh. Termíny, podmínky dodání, další detaily. Najdete tam všechno.