Zoo Dvorec vás okouzlí autentickou atmosférou

Tato unikátní soukromá zoo je s láskou budovaná a neustále se rozvíjí. Návštěvníci se mohou těšit na vzácné druhy zvířat, nevšední zážitky i lákavé akce. Čekají tu na ně vzácní lvi, psi hyenoví, ale i hroch, který je celebritou s vlastním profilem na sociálních sítích.

Poznejte africkou elitu

Zoo Dvorec se pyšní skutečnými klenoty africké říše zvířat. Jedním z největších lákadel jsou vzácní lvi jihoafričtí. Zblízka zde můžete pozorovat také nejohroženější šelmy Afriky – psy hyenové. Tito inteligentní predátoři vás fascinují svým divokým vzhledem. Nenechte si ujít také návštěvu pavilonu Wanawake, kde můžete obdivovat malé africké šelmičky. Jedná se o ženetky, které zoo chová hned ve třech poddruzích. Pavilon s nimi sdílí také cibetky africké.

Z vody se nečekaně vynoří hroch obojživelný, jediný zástupce svého druhu v jižních Čechách. Dokonce vyhrál řadu fotosoutěží a stal se tak třeba i nejroztomilejším zvířetem na jihu Čech. Sledovat ho můžete na jeho vlastním facebookovém profilu Buborék-Club.

Pro milovníky plazů je naprostým unikátem kolekce kober rodu Naja. Zoo Dvorec je v jejich chovu skutečným odborníkem, o čemž svědčí i vydaná publikace, která tuto fascinující skupinu hadů detailně představuje.

Oblíbený je také zdejší chov afrických antilop, zebry, pakoně a přímorožci.

Nahlédněte do soukromí lidoopů a ptačího ráje

Dalším velkým lákadlem Zoo Dvorec je chov lidoopů, můžete nahlédnout do jejich běžného života a pozorovat jejich inteligenci a hravost. Tato zvířata jsou náročná na chov a vytvoření podmínek k jejich chovu vyžaduje jistou znalost života ve volné přírodě, pozorováním jejich chování, sociálních vztahů a následné přenesení do podmínek života v lidské péči.

V posledních letech se Zoo Dvorec rozšířila také o chov afrických ptáků. Někteří z těchto opeřených krasavců za sebou mají pohnutou minulost, byli zabaveni Inspekcí životního prostředí z nevhodných podmínek. V Zoo Dvorec našli bezpečný domov. „I to je funkce zoologických zahrad, přijmout zvířata, která prošla jistým traumatem z nelegálních obchodů se zvířaty, nevhodných podmínek a špatného zacházení. Není to lehká práce, minulost zvířat není známa a tak se chovatelé stále učí, získávají zkušenosti od kolegů a vytvářejí nové zázemí pro důstojný život zabavených zvířat. Odměnou jsou jim zdravá a prosperující zvířata, která se navíc začnou rozmnožovat. A to pak dává vše smysl,“ uvedl Viktor Ambrož, ředitel Zoo Dvorec.

Novinka, která vás vtáhne do hlubin

Pro opravdové dobrodruhy Zoo Dvorec v loňském roce otevřela Tropický svět pro krokodýly. V tomto novém areálu se ocitnete tváří v tvář těmto fascinujícím prehistorickým plazům a můžete sledovat jejich život v prostředí, které připomíná jejich přirozený habitat.

Zábava a poučení pro malé i velké

V Zoo Dvorec také pravidelně probíhají nejrůznější akce, komentovaná krmení, speciální programy (zážitkové programy od Svačináře v zoo, přes Ošetřovatele v zoo až po program Blíže zvířatům, jehož závěrem je krmení hrocha) nebo edukační workshopy. Dokonce i příměstský tábor pro děti. Vždy se dozvíte něco nového a zajímavého ze světa zvířat a odnesete si z návštěvy zoo spoustu nezapomenutelných zážitků.

Pro školy i širokou veřejnost připravuje Zoo Dvorec interaktivní programy a přednášky, které pomáhají zvyšovat povědomí o ochraně přírody a ohrožených druzích. V letních měsících během školních výletů je dětem poskytováno mnoho doplňkových služeb, jako je průvodce po zoo, pracovní listy.

Během roku probíhají kulturní akce pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost typu narozeniny zvířat, oslava světových dnů, tematické akce k významným událostem, Africký víkend, Čarodějnické odpoledne, ale i Vánoce v zoo.

Uprostřed zoo najdete kontaktní koutek, kde si děti mohou pohladit a nakrmit kozičky, vyřádit se na hřišti a užít si řadu krásných vystoupení a zajímavých akcí. Nechybí zde posezení, kiosky s občerstvením a možnost si pořídit suvenýry. Zoo Dvorec je z velké části přizpůsobena pro handicapované osoby a kočárky, takže si návštěvu zvířecího světa může užít opravdu každý.

Naplánujte si i vy rodinný výlet do Zoo Dvorec, která vás vtáhne do světa vzácných a ohrožených druhů zvířat světové fauny.

Přijeďte se přesvědčit o jedinečné atmosféře této soukromé zoo, kde se snoubí vášeň pro zvířata s odbornou péčí a snahou o jejich ochranu.

O Zoo Dvorec jsme si popovídali s jejím ředitelem Viktorem Ambrožem.

Můžete nám prozradit příběh Zoo Dvorec? Jaká myšlenka vedla k jejímu vzniku? A jaké byly začátky?

Příběh zoo se začal psát před mnoha desítkami lety, aniž bych v té době tušil, kam mě osud zavane. Již jako malý kluk jsem se cítil jako velký chovatel. V té době nebylo mnoho dostupných informací k chovu zvířat, a tak jsem se učil z literatury a od starších a zkušenějších. Mezi první zvířata patřili papoušci, pak následovali plazi. Po vojně jsme se k tomuto koníčku vrátil, ale již se jednalo o krokodýly, velké anakondy a krajty a pak přišly šelmy. Postupem času jsem se již už jako ženatý a s rodinou začal věnovat chovu zvířat intenzivněji, až jsme došli k závěru, že ukážeme život zvířat veřejnosti. Našli jsme vhodnou budovu s pozemky nedaleko našeho bydliště zde ve Dvorci u Borovan. Tak nějak ve zkratce se začal psát příběh jedné soukromé zoologické zahrady.

Ke kterému druhu zvířat ze své zoo máte největší vztah?

Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět zcela jednoznačně. Vztah mám ke každému zvířeti, všechny jsou naše a všechny mám rád. Ikonou Zoo Dvorec je lev, právě proto, že lev Kristián byl zakladatelem našeho chovu a stál u zrodu zoo. Obdivuji přírodu Afriky, kterou se snažím přenést do zoo. Fascinuje mě dokonalost přežití zeber, pakoňů, antilop na migračních cestách, obdivuji barevnost ptačího světa i skryté způsoby života plazů. Zvířecí říše je pro mě místem, kde dokážu relaxovat a odvézt své myšlenky od civilizačních problémů a nemocné společnosti.

Jakým způsobem se Zoo Dvorec zapojuje do ochrany ohrožených druhů?

Cest, jak přispět k ochraně ohrožených druhů, je hodně. Asi každý by měl začít u sebe a svého jednání, ať už je to doma, nebo na cestách. Proto se zoo věnuje osvětové činnosti, kde začínáme již u dětí předškolního věku v rámci našich edukačních programů. Na to navazují programy pro školní skupiny, zážitkové programy, besedy a podobné aktivity.

Podporujeme ochranu goril v NP Kahuzi Biega v Kongu, kde je to teď nesmírně těžké, protože tam v posledních dnech opět zuří občanská válka. S velkou pravděpodobností se tyto nepokoje dotknou také goril, které ztratí ochranu a stanou se terčem pytláků, v lepším případě se rozprchnou a rodiny se rozpadnou. To je nehezký příběh, který je realitou současného světa.

Lidské chování ovlivňuje mnoho, počínaje lovem zvířat pro trofeje, pro části těl pro tzv. medicínu, nebo jen radost a zážitek z dovolené. V poslední době je velmi moderní bojovat proti všemu a všem, co bylo doposud zcela logické a produktivní, a tak se i zoologické zahrady začaly potýkat s problémem zdůvodňování, proč držet ohrožené druhy v lidské péči. V návaznosti na tento symptom jsme vytvořili platformu „Zoo pro život“, která přibližuje život zvířat v zoo, ale i mimo ni. Je to mladý projekt, který je postupně přiváděn k životu.

Plánujete do budoucna nějaké rozšíření nebo nějakou zajímavou novinku?

Pro letošní rok je našim cílem dokončení projektu Africká vesnička a zpřístupnění návštěvníkům. Usilovně na tomto projektu pracujeme a věříme, že to zvládneme do prázdnin. Měly by se sem přestěhovat mangusty tmavé a mangusty trpasličí a počítáno je s relaxační zónou pro návštěvníky. Samozřejmě proběhnou ještě menší projekty, jako jsou voliéry pro turaka a rekonstrukce některých expozic. Nesmím zapomenout na nejmenší návštěvníky, pro které připravujeme obnovu dětského hřiště.

Do dalších let je počítáno s novým výběhem pro psy hyenové, rozšířením terária a další projekty, které si zatím nechám pro sebe.

Musím zmínit, že investice do projektů jsou vkládány ze zdrojů zoo, kdy hlavním přísunem financí jsou návštěvníci, kteří se často stávají i patrony a adoptivními rodiči zvířat. Soukromé zoo mají svázané ruce při vyřizování dotačních žádostí a souvisí to často s místem jejich působení.

Více informací o Zoo Dvorec najdete na www.zoodvorec.cz.