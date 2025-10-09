Zimní dovolená na Katschbergu – rakouský ráj na dosah z Česka

Lyžování přímo od hotelu
Katschberg leží v nadmořské výšce 1 640–2 220 metrů. Návštěvníky čeká přes 70 km upravených sjezdovek všech obtížností. 100 % sjezdovek je zasněžováno moderními zařízeními. Díky poloze hotelů přímo u sjezdovky si mohou hosté užívat ski-in/ski-out a rychlý přístup k lanovkám a výukovým svahům.
Falkensteiner Hotel Cristallo – aktivní dovolená pro větší děti
Ráno stačí nazout lyžáky a vyrazit přímo na svah – tak začíná den v Falkensteiner Hotel Cristallo. Hotel stojí přímo u sjezdovky a nabízí ideální prostředí pro rodiny s většími dětmi a teenagery. Zatímco starší děti zdolávají sjezdovky nebo se učí nové triky v lyžařské škole, rodiče si mohou odpočinout v Acquapura SPA s bazény, saunami a relaxačními zónami. Pro děti je připraven Falky Spa s bazénem a skluzavkou, kde si vyzkouší první plavecké krůčky nebo si jen užijí zábavu ve vodě.
Celý den doplňuje vynikající stravování – bohatá snídaně, odpolední snack a večerní menu včetně dětských bufetů spojují pohodlí a gastronomický zážitek. A když se večer rozsvítí kluziště před hotelem, začíná další kapitola zimní zábavy.
Falkensteiner Club Funimation Katschberg – all-inclusive zábava pro celou rodinu
Jen pár kroků od hotelu Cristallo stojí Falkensteiner Club Funimation Katschberg, rodinný all-inclusive hotel, kde je vše připraveno tak, aby si každý člen rodiny užil dovolenou naplno. Zábava začíná hned ráno – Falky Land s hlídáním od 3 let, herní koutky, výtvarné aktivity a bazény pro děti zajišťují, že menší děti mají své vlastní dobrodružství. Starší děti a teenagery baví lyžování, sáňkování nebo tematické výlety.
Rodiče zatím mohou relaxovat v Acquapura SPA, zatímco děti dovádějí v dětském wellness se skluzavkou a saunou. All-inclusive koncept znamená, že během dne je vždy připraveno jídlo – od snídaně přes oběd a odpolední snack až po večeři včetně dětských bufetů. Večer program pokračuje scénickými představeními, animačními aktivitami nebo romantickou projížďkou koňským spřežením.
Zábava i mimo sjezdovky
Katschberg ale není jen o lyžování. Romantici ocení projížďky koňským spřežením k útulné Pritzhütte, kde je čeká praskající krb a tradiční kuchyně. Milovníci klidu si mohou užít 30 km zimních turistických tras a čerstvý horský vzduch. Noční lyžování a sáňkování doplňují celodenní program a vytvářejí nezapomenutelné zážitky.
Proč právě Katschberg?
Díky poloze obou hotelů přímo u sjezdovky si hosté užívají maximální komfort. Cristallo je ideální pro rodiny s většími dětmi a teenagery, Funimation Katschberg nabízí all-inclusive zábavu a péči pro menší děti. Oba hotely stojí vedle sebe, takže hosté mohou pohodlně využívat zázemí obou a kombinovat aktivity podle věku dětí a nálady. Katschberg je tak univerzální destinací – pro aktivní sportovce, rodiny i páry hledající kombinaci zábavy a relaxace.
Rezervujte si svou dovolenou ještě dnes a využijte bonusu až 25 %* za včasnou rezervaci.
*Nabídka závislá na termínu a dostupnosti.