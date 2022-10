Zima v exotice. Jak si vybrat destinaci a na co si dávat pozor?

Exotické destinace patřily mezi často vyhledávané již v posledních letech, tedy v době pandemie. Turisty lákaly příznivé podmínky vstupu, a jelikož se v mnoha případech jednalo o ostrovní destinace, svoji roli hrála také izolace. Podle dostupných dat společnosti Pelikán bude tento trend v následujícím období pokračovat.

Hlavními taháky zimní sezóny 2022/2023 budou destinace v Karibiku či ostrovy v Asii a Africe. Top plážovou exotikou v Karibiku je mexický Cancún – ten rostl v minulém měsíci o více než 70 procent ve srovnání se stejným obdobím v roce 2021. Dotahuje se na něj i Dubaj či africké souostroví Zanzibar.

Zejména u dálkových exotických dovolených je třeba věnovat zvlášť pozornost výběru, a to výběru hotelu či stravování a letů, které do dané destinace směřují. Zpravidla platí, že právě kompletní dovolenkové balíčky ušetří rekreantům více peněz než rezervace letenky a následně ubytování a stravy. Vybíráme šest nejoblíbenějších exotických destinací, do kterých budou tuto zimu Češi cestovat, společně s tipy, na které je při rezervaci dovolené třeba pamatovat.

Dokonalé Maledivy

Korálové atoly roztroušené v Indickém oceánu jsou lákavým útočištěm s dokonale vypadajícími plážemi, jejichž bílý písek kontrastuje s tyrkysovou vodní hladinou. Resorty, které se nachází na vrcholcích těchto ostrovů, nabízí skvělé podmínky pro rodiny s dětmi, ale i pro páry. Nejen izolace dodávající pocit odtržení od světa a nádech romantiky, jsou důvodem, proč je destinace častým cílem novomanželů.

Maledivy nabízí teplé moře a spoustu aktivit od výletů na lodi až po šnorchlování. To je zde díky bohatému podmořskému životu často vyhledávané.

Možnosti ubytování jsou široké, najdete zde plážové bungalovy i oblíbené vodní vilky. „Při výběru hotelu naše klienty upozorňujeme, aby se neřídili pouze počtem hvězdiček. Stejné označení totiž nemusí znamenat stejnou úroveň a kvalitu služeb,“ vysvětluje Lucia Miklošová z portálu Pelikán.cz. Dodává, že síťová značka resortu nemusí být zárukou nejvyšší kvality. To znamená, že za stejný rozpočet můžete mít hotel v té stejné kategorii s lepšími službami, a proto je dobré si nechat poradit od dovolenkových specialistů.

Mezi ověřená ubytovací zařízení patří síť hotelů Atmosphere. Mezi nimi zejména čtyřhvězdičkový Oblu by Atmosphere at Helengeli, pětihvězdičkový Atmosphere Kanifushi a rovněž pětihvězdičkový VARU by Atmosphere.

„Co se týče stravování, vždy klientům doporučujeme minimálně polopenzi, ideálně však plnou penzi,“ pokračuje Miklošová. Veškeré potraviny se dováží a stravování v resortu vás tak vyjde levněji, než návštěva restaurace.

Hlavní sezóna na Maledivách startuje v prosinci a končí v dubnu. Kompletní dovolenkové balíčky se během tohoto období pohybují kolem 45 200 Kč. V ceně je zahrnuta zpáteční letenka z Prahy, sedm nocí v dvoulůžkovém pokoji v tříhvězdičkovém hotelu, plná penze a transfer z letiště na hotel a zpět.

Letenky s odletem z Vídně nebo Prahy v termínech na hlavní sezónu je momentálně možné pořídit od 15 690 Kč.

Karibik v podání Dominikánské republiky

Tento ráj je díky své poloze v Karibiku celoroční slunnou destinací, nicméně za hlavní sezónu je považováno období od listopadu do března. Mimo sezónu můžete počítat s občasnými srážkami, zvýšenou vlhkostí či řasami. Mezi koncem srpna a zářím se cestování příliš nedoporučuje, a to kvůli možnosti hurikánu.

Mezi nejvyhledávanější letoviska patří jednoznačně Punta Cana, kterou najdete na východním pobřeží. Její atraktivitu zvyšuje rovněž široká škála výletů, jež se zde dají podniknout. Vyrazte například na slavnou pláž Bavaro, ostrov Saona nebo se potopte k nádherným korálům u ostrova Catalina. Dalším častým cílem je jižní oblast v zastoupení letoviska Bayahibe. Zajímavý je i sever, konkrétně letovisko Puerto Plata. Doporučujeme jej ovšem pouze těm, kteří rádi surfují a vyhledávají velké vlny.

Koho láká cestování na vlastní pěst, tak letenky z Vídně či pražského letiště lze pořídit od 13 490 Kč. Pokud je pro vás při výběru důležitý i rozpočet, projděte si také nabídku pobytů. „V mnoha případech totiž vychází výrazně levněji,“ uvádí Miklošová. Například cena týdenní all inclusive dovolené ve čtyřhvězdičkovém hotelu v letovisku Punta Cana s letenkou z Vídně se v hlavní sezóně pohybuje kolem 30 500 Kč. Specialisté se při výběru doporučují zaměřit na ubytovací zařízení s alespoň čtyřmi hvězdičkami.

Luxusní Dubaj

Neustále přibývající atrakce, světová výstava EXPO 2020 Dubai, která se v oblíbeném emirátu před rokem konala, přepychové a přece dostupné hotely i výhodné ceny zpátečních letenek se postaraly o zvýšený zájem o tuto destinaci. Podle dat Pelikánu si Dubaj vybralo o téměř 70 procent více cestovatelů než v minulém roce.

Dubaj už dávno není luxusem, který si mohou dovolit jen někteří, ceny nejlevnějších letenek do Dubaje se pohybují zhruba kolem 3 000 Kč. Zároveň je k dispozici skutečně široká nabídka letů. Mezi oblíbené patří přímé lety z Prahy se společností Smartwings či Emirates. Atraktivní ceny hlásí i blízká letiště, jako například Vídeň, Bratislava, Budapešť nebo polské Katovice a Krakov. Cestující, pro něž je rozhodující rozpočet, může být zajímavá možnost letět nízkonákladově z Vídně do Abú Dhabí, odkud je to do Dubaje přibližně hodinu cesty autem.

Emirát slibuje nezapomenutelnou dovolenou rodinám s dětmi, mladým párům i skupinám přátel.

„Při výběru hotelu doporučujeme volit ty, které mají alespoň tři hvězdičky, a v ceně mají zahrnutou minimálně snídani,“ radí Miklošová. Kompletní dovolenkové balíčky s letenkou z Vídně nebo Prahy, ubytováním, stravou a transferem je možné pořídit od cca 14 700 Kč.

Co se týče jednotlivých lokalit, k dispozici jsou městské nebo plážové hotely. V případě plážových hotelů bývá cena o něco vyšší než u jiných hotelů. Pomyslnou perlou mezi oblastmi je unikátní ostrov The Palm, který má, jak už název napovídá, tvar palmy. Samozřejmě nechybí špičkové resorty, restaurace a nádherné výhledy.

Příjemné zázemí najdete rovněž v emirátu Ajman nacházejícím se cca 30 kilometrů od Dubaje nebo v Ras Al Khaimah. Ten je od Dubaje vzdálen asi hodinu cesty, ideální na uspořádání alespoň jednodenního výletu. V obou lokalitách se setkáte s příznivějšími cenami než přímo v Dubaji.

Nejideálnějším obdobím je zima, ale stejně tak i jarní a podzimní měsíce. Léto není považováno za hlavní sezónu, nicméně je spojeno s nižšími cenami a menším počtem turistů.

Za africkou atmosférou Zanzibaru

Ostrov v Indickém oceánu láká nejen na exotickou dovolenou, při níž nechybí koupání, odpočinek na pláži a dobré jídlo, ale zejména na autentickou africkou atmosféru. Za zvážení pak stojí absolvování výletu do Tanzánie na safari, který slibuje opravdu nezapomenutelný zážitek. Pořádají se jednodenní zájezdy i výlety s přenocováním.

Pokud vás výlety budou lákat, nemusíte se s jejich zařizováním zdržovat dopředu. Pohodlně je domluvíte na recepcích hotelů. Kromě safari jsou vyhledávané vyjížďky lodí s možností šnorchlování či farmy s kořením, jehož pěstování je pro ostrov typické.

Vyhledávané lokality naleznete na východním, severním i západním pobřeží. Východ v zastoupení oblastí Paje a Kiwengwa je přitažlivý z důvodu silného odlivu. Ten umožňuje jedinečnou možnost procházky po mořském dně. Odliv má vliv rovněž na koupání, které je možné spíše až během odpoledne. Mezi oblíbené aktivity patří kitesurfing a pozorování západů slunce. Na severu, v oblastech Nungwi a Kendwa, se sdružují nejdražší hotely. Navštěvovaný je i západ, nicméně pobytoví specialisté jej spíše nedoporučují, a to kvůli menšímu počtu ubytovacích zařízení a ne tolik atraktivním plážím.

U hotelů je doporučováno sáhnout po těch s minimálně třemi hvězdičkami. V případě stravování je dostačující snídaně, ale s all inclusive rozhodně nešlápnete vedle. Týdenní dovolenou se zpáteční letenkou z Vídně, hotelem se snídaní a transferem z letiště na hotel a zpět seženete od přibližně 21 100 Kč.

Za hlavní sezónu jsou považována dvě období. První trvá od června do října a druhé od ledna do března. Mimo sezónu, konkrétně mezi dubnem a květnem, probíhá období dešťů, nicméně můžete mít štěstí a i během těchto měsíců si užijete slunečno.

Ceny letenek na Zanzibar začínají na 12 990 Kč. Momentálně nejvýhodnější alternativu nabízí dopravce Etihad Airways, jehož letenky zahrnují termíny na hlavní sezónu, skvělý servis na palubě a 23kg odbavené zavazadlo. Z Prahy se dá letět s aerolinkami Emirates.

Barevné Mexiko

Mexiko je po Dominikánské republice další oblíbenou karibskou destinací, která láká na množství krásných letovisek. U oblastí Cancún a Riviera Maya je velkou výhodou možnost domluvit si bezplatnou informační schůzku se slovensky hovořícím průvodcem, u něhož lze zakoupit fakultativní výlety. Vedle zmíněných letovisek můžeme doporučit rovněž Tulum, kde najdete spíše menší hotely. Mimo sezónu se zde však mohou vyskytovat řasy.

„Klienti by se při výběru ubytování měli zaměřit na minimálně čtyřhvězdičkové hotely, u nichž doporučujeme stravování formou all inclusive,“ uvádí Miklošová. Zpáteční letenky seženete od 12 490 Kč, ale jestli preferujete připravené dovolenkové balíčky, výběr je široký. Cena all inclusive dovolené v Cancúnu během hlavní sezóny s ubytováním ve čtyřhvězdičkovém hotelu, letenkou z Vídně a transferem začíná na cca 41 500 Kč.

Mexiko je celoročně navštěvovanou destinací. Každopádně za hlavní sezónu se považuje období od listopadu do března. Mimo ni třeba počítat s možností srážek, vyšší vlhkostí vzduchu a komáry. Konec srpna a září není doporučováno kvůli výskytu hurikánů.

Kouzelné Seychely

Souostroví ležící v západní části Indického oceánu v sobě na jedné straně ukrývá dokonalé pláže a skvělé all inclusive resorty, na druhé vás jistě okouzlí koloniální prvky hlavního města Victoria nebo malebné ostrůvky, na nichž si užijete soukromí a panenskou přírodu.

Nejvyhledávanější lokalitou je Mahé na severozápadě, kde se nachází letiště. Zejména oblast Beau Vallon je plná menších restaurací, kde se dají donekonečna ochutnávat místní speciality. Pro ostrov La Digue je typická klidná atmosféra, zelené vnitrozemí a pláže. Najdete zde jednu z nejfotografovanějších pláží světa. Oblast Praslin je ztělesněním nedotčené přírody, kam se dá snadno dostat transferem. U něj si jen dejte pozor na pozdní přílet nebo brzký ranní let.

Seychely jsou vhodné pro všechny typy cestovatelů. Oblíbili si je i snoubenci, kteří touží po svatbě v exotice. Proces vyřízení obřadu je zde poměrně jednoduchý a rychlý.

Ideální doba na návštěvu Seychel je během našeho léta, ale prakticky se dá přijet po celý rok. V březnu a prosinci zde bývá větrno a zima je zase spojena s vyšším počtem srážek. Při výběru ubytování se zaměřte na hotely s minimálně třemi hvězdičkami. Miklošová dále doporučuje stravování alespoň formou snídaně: „Je dobré vědět, že cena stravování je výrazně dražší než v Evropě.“

Zpáteční letenky lze pořídit od 15 990 Kč s tím, že nejvýhodněji vychází odlety z Vídně. Cena kompletních balíčků s letenkou, ubytováním, stravou a transferem se pohybuje kolem 28 400 Kč.

Mezi tipy od specialistů figuruje nový hotel nacházející se na soukromém ostrově, pětihvězdičkový Club Med Seychellen.